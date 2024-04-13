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81 ребёнок из Белгорода живёт в подмосковном ДОЛ «Имени 28 Героев Панфиловцев»

13 апреля 2024, 12:07
Фото: iStock/Anna_Om

Фото: iStock/Anna_Om

Более 80 детей из Белгородской области временно разместили в ДОЛ «Имени 28 Героев Панфиловцев», об этом сообщили в пресс-службе лагеря.
Детский оздоровительный лагерь располагается в экологически чистом Волоколамском районе Московской области.

В ДОЛ «Имени 28 Героев Панфиловцев» временно разместили 81 ребёнка, которые были эвакуированы из обстреливаемой со стороны ВСУ Белгородской области.



Сообщается, что 13 и 14 апреля проект «Синергия Добра» планирует провести художественный мастер-класс по живописи, а также организовать для белгородских детей экскурсионную программу по Москве.

С конца марта из Белгородской области эвакуировали более девяти тысяч детей, которые отправились в разные регионы России.

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#подмосковье
#волоколамск
#белгородская область
#детские лагеря
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Блогера Дмитрия Портнягина доставили в отдел СК по Московской области
13 апреля 2024, 13:07

Фото: iStock/Atstock Productions

Блогера Дмитрия Портнягина доставили на допрос в СК по Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, ранее сам блогер заявлял, что находится в зоне проведения специальной военной операции. Примечательно, что накануне допроса Портнягины полностью возместили ущерб.

12 апреля в Ростовской области задержали российского блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина. 11 апреля сотрудники полиции прибыли с обысками в бизнес-клуб Club 500 и банный комплекс Siberia, которые принадлежат Портнягину. Правоохранители задержали бизнесмена и его жену.

Портнягин и его супруга обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег. В период с 2018 по 2020 год они не внесли в казну 124 миллиона рублей в виде налогов.

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#бизнес
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Юрий Куклачёв: Биография, юбилейный концерт в «Вегасе» и инфаркт
Дрессировщик Куклачёв находится в тяжёлом состоянии после обширного инфаркта
13 апреля 2024, 12:29

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Самого известного в России дрессировщика кошек, Народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва экстренно госпитализировали с инфарктом.
О самых ярких фактах биографии Куклачёва и его проблемах со здоровьем расскажет редакция сайта «Радио 1».

Биография


Куклачёв родился 12 апреля 1949 года в селе Подрезково Химкинского района Московской области в семьей простых рабочих. Будущий народный артист с детства мечтал стать клоуном и после окончания школы в течение семи лет каждый год пытался поступить в цирковое училище, но безуспешно.

В 1963 году Куклачёв поступил в московское профессионально-техническое училище № 3, где учился на печатника. Однако, своей детской мечте Куклачёв не изменил и по вечерам приходил на занятия в народный цирк при Доме культуры «Красный Октябрь».

В 1967 году он стал лауреатом Всесоюзного смотра художественной самодеятельности. Талант юного клоуна был замечен на заключительном концерте, который труппа давала в театре на Цветном бульваре. После этого Куклачёва всё же пригласили в Государственное училище циркового и эстрадного искусства, после окончания которого его приняли на службу в Союзгосцирк.

Кошки Куклачёва


Сперва Куклачёв представал перед публикой в образе простодушного клоуна-скомороха в русской народной рубахе. Он жадно искал ту изюминку, которая будет отличать его от других артистов.

Первая кошка появилась в номерах Куклачёва совершенно случайно. На гастролях он обнаружил бездомного котёнка, назвал его Кутькой и решил оставить себе. Наблюдая за поведением хвостатого, Куклачёв решил попробовать обучить его цирковым трюкам. Позже труппа клоуна стала пополняться другими кошками, а некоторое время спустя к ней присоединилась и мальтийская болонка.
Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов
Номера с животными принесли Куклачёву всесоюзную славу и множество значимых наград. В 1976 году в Канаде ему вручили награду «Золотая корона клоунов» и диплом «За гуманное отношение к животным и пропаганду гуманизма». В 1980 году Куклачёв был удостоен премии Ленинского комсомола и почётного звания «Заслуженный артист РСФСР». В 1985 году на престижном Международном цирковом фестивале в Монте-Карло Юрий Куклачёв был удостоен второй награды — «Серебряного клоуна». В 1986 году, после выпуска программы «Цирк в моём багаже» Юрию Куклачёву было присвоено почётное звание «Народный артист РСФСР».

Театр кошек Куклачёва


В 1990 году мэрия Москвы передала Куклачёву здание бывшего кинотеатра «Призыв», где артист открыл свой частный театр кошек. К слову, этот театр стал первым подобным заведением в мире, поскольку кошки считаются животными, которые очень трудно поддаются дрессировке.

В 2005 году «Театр кошек Куклачёва» приобрёл статус государственного. За свою 34-летнюю историю в театре было поставлено множество полюбившихся публике спектаклей, а его бессменным руководителем остаётся Куклачёв.

Юбилейный концерт Куклачёва в «Вегас Сити Холле»


12 апреля в концертном зале «Вегас Сити Холл» состоялось представление «Жемчужная нить», приуроченное к 75-летнему юбилею Куклачёва. Во время выступления артисту, внезапно, стало плохо. Прямо из «Вегаса» его госпитализировали в больницу.

Концерт всё же продолжился. Публику развлекали дети Куклачёва.

В разгар шумихи со спектакля сбежала любимая кошка Куклачёва. Питомца до сих пор не могут найти.

Инфаркт и операция Куклачёва


Несколько лет назад в ходе внепланового осмотра у Куклачёва обнаружили злокачественное новообразование в кишечнике. Ещё тогда артист составил завещание, распределив наследство между детьми.

Вечером 12 апреля стало известного, что Куклачёва экстренно госпитализировали с юбилейного концерта в больницу, где у артиста подтвердились подозрения на обширный инфаркт.

Как сообщил директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, Куклачёву провели трёхчасовую операцию. Сейчас состояние артиста остаётся тяжёлым, но стабильным.

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#инфаркт
#артист
#театр
#кошки
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Житель Оренбурга сыграл на пианино, стоя в затопленной по колено гостиной
13 апреля 2024, 12:03

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Оренбурге местный житель сыграл на пианино в затопленном доме. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Мужчина исполнил венгерский марш «Чардаш», стоя в затопленной по колено гостиной.
По последним данным, уровень воды в реке Урал достиг почти 12 метров. Власти города призывают людей эвакуироваться из затопленных районов. МЧС России направило 35 тонн гуманитарной помощи для жителей тех районов области, которые пострадали от паводков.

Ранее сообщалось, что 11 апреля уровень воды в реке достиг исторической отметки в 1092 сантиметра. В настоящее время уровень продолжает расти. По данным на 10:00 13 апреля он достиг 1180 сантиметров.

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#оренбургская область
#эвакуация
#мужчина
#музыка
#паводок
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SHOT: Муж Блиновской ушёл на СВО
13 апреля 2024, 11:41

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Супруг главной создательницы «Марафонов желаний» Елены Блиновской ушёл на СВО, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как сообщает источник СМИ, таким образом Алексей Блиновский пытается избежать развала своей бизнес-империи.

Из двенадцати его фирм уже три находятся в стадии ликвидации: IT-компании «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки» и контора по переработке морепродуктов «Аквакультура». Также суд начал процедуру банкротства компании «Оливия групп».

Предположительно, Блиновский отправился служить на специальную военную операцию, чтобы реабилитировать своё имя, а также вызволить супругу из СИЗО.

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#сво
#елена блиновская
#бизнес
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«Дог-фитнес»: Кинологи рассказали, что делать, если собака набрала лишний вес зимой
Кинологи рассказали, что делать, если собака набрала лишний вес зимой
13 апреля 2024, 11:13

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

Лишний вес зимой может набрать не только человек, но и его четвероногий друг. Отсутствие физической активности и баловство вкусностями приводят к ожирению любой живой организм.
О том, как помочь собаке сбросить набранные за зиму лишние килограммы «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Зимой на улице меньше солнца и света, организм человека и собаки испытывает стресс. Чтобы питомец не грустил, некоторые собаководы грешат лишними угощениями и большим количеством корма. Сокращается длительность прогулок из-за непогоды, соответственно и активность питомца. Все это способствует набору веса, что может негативно влиять на здоровье любимца. Весной все начинают приводить себя в форму: меняют образ жизни, следят за рационом. Если вы заметили, что собака поправилась за зиму, советую пересмотреть рацион вместе с ветеринарным врачом, добавить активные игры и увеличить продолжительность прогулок», — объяснил Голубев.

Как понять, что собака поправилась


В стандарте породы подробно описаны важные характеристики и параметры животного, включая вес. Их нужно взять за основу. Например, по стандарту кобель вельш корги пемброк должен весить 10-12 килограмм, если ваш корги весит 15-17 килограмм, пора задуматься о смене рациона и дополнительных активностях.

Помимо стандарта важно оценивать и уровень физической активности животного. Если вы обладатель активного и любознательно пса, который не может усидеть на месте, то скорее всего ему не грозит лишний вес зимой.

Кинологи рассказали, как отучить собаку спать на хозяйской кровати
Кинологи рассказали, как отучить собаку спать на хозяйской кровати

Визуальный осмотр также поможет вам понять, поправилась ли собака. В норме ребра животного и позвоночник можно легко прощупать, при этом собака крепкая, подтянутая, у неё нет одышки. Если вы с трудом находите ребра и позвоночник, у питомца появились складки на теле (которых не должно быть по стандарту), собаке тяжело на прогулке, у нее есть одышка после непродолжительной игры – скорее всего у питомца есть лишний вес.

Что делать, если у собаки лишний вес


«Хозяин должен понимать, что толстые бока питомца – это не повод для умиления, а призыв к активным действиям. Лишний вес плох для любой собаки. Он негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, влияет на репродуктивные способности и эмоциональное состояние животного», — добавляет Голубев.

В первую очередь важно обратиться за консультацией к ветеринарному врачу. Дело в том, что лишний вес может говорить не о хорошем аппетите, а о проблемах со здоровьем. Возможно вам потребуется сдать анализы, чтобы исключить серьезные заболевания и гормональные сбои. Если проблема обнаружится, вам пропишут специальную диету и курс лечения препаратами.

Но бывает и так, что собака просто много спала зимой и грешила лакомствами, которые радостно выдавал хозяин, не вписывая их в дневной рацион. В этом случае рекомендуется пересмотреть рацион питания: строго следовать правилам дозировки, если предписан диетический корм, приобрести его в специализированных магазинах.

«Спасают и защищают»: Кинологи рассказали о собаках на службе
«Спасают и защищают»: Кинологи рассказали о собаках на службе

Также следует исключить калорийные лакомства. Если вы чем-то угощаете питомца, обаятельно вписывайте это в рацион. Замените магазинные угощения на домашние – предлагайте питомцу сушеные яблоки или морковь.

После зимы люди зачастую записываются в фитнес-клуб, чтобы привести себя в форму к лету, у собак тоже есть масса вариантов специализированных клубов – это и бассейн для собак, индивидуальные тренировки по различным дисциплинам, дог-фитнес. Также вам помогут ежедневные прогулки, в которые нужно добавить активные игры.

Любые совместные занятия с собакой помогут прийти в форму как хозяину, так и собаке. Большим бонусом будет проведенное вместе время, которое оценит ваш четвероногий друг.

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#кинологи
#собаки
#ожирение
#похудение
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В Подмосковье зафиксировали 85 случаев укусов клещей
13 апреля 2024, 11:10

Фото: iStock/nechaev-kon

По состоянию на 11 апреля на территории Подмосковья было зафиксировано 85 случаев укусов клещей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
Отмечается, что среди пострадавших также есть 26 детей. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 286 случаев присасывания, в том числе 103 среди детей, добавили в Роспотребнадзоре.

По данным источника, по результатам лабораторных исследований пяти клещей, не было выявлено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, клещевого вирусного энцефалита, гранулоцитарного анаплазмоза и других заболеваний.

Напомним, чтобы защитить себя от укусов клещей, прогулки на природе следует совершать в закрытой одежде, а открытые участки кожи обрабатывать специальными репеллентами от клещей. После прогулки нужно тщательно проверять свою одежду и тело, особое внимание уделяя местам, где клещи могут незаметно спрятаться — в волосистой части головы, под мышками, между пальцами и пр.

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#подмосковье
#клещи
#заболевания
#люди
#здоровье
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«Превратилась в ноль»: Продюсер объяснил, почему слава Пугачёвой в РФ потеряна навсегда
Продюсер Дзюник заявил, что слушать Пугачёву в России не захочет больше никто
13 апреля 2024, 09:57

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Все попытки примадонны Аллы Пугачёвой вернуть любовь россиян обречены на провал, заявил продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.pro.
«Она уже превратилась в ноль! Она думала, что сейчас эти ее две новые песни захватят всю страну и люди будут восхищаться, наслаждаться ее песнями. А оказывается, она никому не нужна здесь! Никто ее слушать безголосую здесь не хочет!» — заявил Дзюник.

Он также заявил, что Пугачёва старается выжать из Родины всё, что возможно. Она до последнего будет пытаться напомнить о себе российскому зрителю, однако, попытки эти бессмысленны, констатировал продюсер.

Напомним, в начале марта 2024 года певица выпустила новый альбом впервые за 16 лет.

Недавно телеведущая Ксения Собчак заявила, что намерена выпустить фильм об Алле Пугачёвой.

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#алла пугачёва
#певица
#продюсер
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Стали известны подробности о состоянии Юрия Куклачёва
Запашный: Юрий Куклачёв находится в тяжёлом, но стабильном состоянии
13 апреля 2024, 09:20

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Артист Юрий Куклачев, которого ранее госпитализировали с юбилейного шоу, находится в тяжелом, но стабильном состоянии после операции. Об этом сообщил генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.
Запашный отметил, что ночью артисту провели операцию, которая длилась более трех часов. Он также добавил, что у Куклачёва случился обширный инфаркт.

Напомним, о том, что артисту стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в «Вегас Холле», стало известно вечером 12 апреля. Куклачев пожаловался на сердце, его увезли на машине «скорой помощи».

Юрий Куклачёв с 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре, в 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года Куклачев занимается руководством собственного театра дрессированных кошек, став первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками.

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#сердце
#инфаркт
#диагноз
#артист
#цирк
#кошка
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Мошенники скачивают вирусы на телефоны россиян, представляясь сотрудниками «Госуслуг»
Ideco: Хакеры, представляясь сотрудниками «Госуслуг», скачивают вирусы россиянам
13 апреля 2024, 09:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Мошенники научились получать доступ к телефонам россиян, заявляя о скачивании антивируса, об этой схеме рассказал директор компании Ideco Дмитрий Хомутов в беседе с «Газета.ru».
По его словам, мошенники представляются сотрудниками финмониторинга, «Госуслуг» и полиции. Они заставляют своих жертв скачивать приложение, якобы с антивирусом. На самом же деле, при помощи этой программы злоумышленники получают удалённый доступ к телефонам россиян.

«Скорее всего, мошенники вынуждают жертву перейти на специально подготовленный сайт, где можно скачать данное приложение уже с удаленным управлением, которое предоставляет хакерам доступ к устройству человека. Либо злоумышленники заблаговременно создают приложение в Google Play или App Store и подробно рассказывают человеку, как и где его найти», — объяснил Хомутов.

Собеседник издания добавил, что ссылка на вирусное приложение также может прийти человеку по СМС, однако, на эту уловку люди уже практически не ведутся.

Эксперт подчеркнул, что новые способы мошенничества злоумышленники разрабатывают каждые 1,5-2 месяца.

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#мошенники
#госуслуги
#вирус
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