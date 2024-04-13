81 ребёнок из Белгорода живёт в подмосковном ДОЛ «Имени 28 Героев Панфиловцев»

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Более 80 детей из Белгородской области временно разместили в ДОЛ «Имени 28 Героев Панфиловцев», об этом сообщили в пресс-службе лагеря.
Детский оздоровительный лагерь располагается в экологически чистом Волоколамском районе Московской области.
В ДОЛ «Имени 28 Героев Панфиловцев» временно разместили 81 ребёнка, которые были эвакуированы из обстреливаемой со стороны ВСУ Белгородской области.
Сообщается, что 13 и 14 апреля проект «Синергия Добра» планирует провести художественный мастер-класс по живописи, а также организовать для белгородских детей экскурсионную программу по Москве.
С конца марта из Белгородской области эвакуировали более девяти тысяч детей, которые отправились в разные регионы России.
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В ДОЛ «Имени 28 Героев Панфиловцев» временно разместили 81 ребёнка, которые были эвакуированы из обстреливаемой со стороны ВСУ Белгородской области.
Сообщается, что 13 и 14 апреля проект «Синергия Добра» планирует провести художественный мастер-класс по живописи, а также организовать для белгородских детей экскурсионную программу по Москве.
С конца марта из Белгородской области эвакуировали более девяти тысяч детей, которые отправились в разные регионы России.
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Евгения Парфентьева