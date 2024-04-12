В Подмосковье с начала года вручили 450 подарочных наборов для новорождённых

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Подарочные наборы «Я родился в Подмосковье!» с начала года получили 450 малышей, появившихся на свет в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В Подмосковье родители при рождении ребёнка могут получить подарочную коробку «Я родился в Подмосковье!» или выбрать выплату в размере 20 тысяч рублей. Только с начала года такие подарки получили 450 новорождённых», — рассказала первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.Она добавила, что выплату вместо подарка получили более 15 тысяч родителей.
В подарочный набор «Я родился в Подмосковье» входит более 50 самых необходимых предметов для малыша и его мамы. Это бельё, подгузники, лечебная косметика, игрушки, одежда и прочее. Недавно набор дополнили — иуда добавили противоскользящий коврик для ванной и светоотражающие наклейки на коляску.
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Лев Каштанов