81% родителей хотели бы отдать детей в секции лапты и городков
Более трети российских родителей не записывают детей в спортивные секции. Об этом свидетельствуют результаты исследования платёжной системы «Мир», с которыми ознакомился Life.ru. Согласно опросу, такой подход практикуют 37% семей.
Среди родителей, чьи дети посещают дополнительные спортивные занятия, наибольшим спросом пользуются плавание, танцы и футбол. В то же время некоторые семьи выбирают менее распространённые направления, в том числе скалолазание, конный спорт и киберспорт. При этом в 70% случаев ребёнок занимается только в одной секции.
Расходы на спортивное образование детей существенно различаются. Наиболее распространённая сумма составляет от трёх до пяти тысяч рублей ежемесячно — такой вариант выбрали 30% участников исследования. Ещё 27% родителей выделяют на занятия от пяти до десяти тысяч рублей. По 15% опрошенных сообщили, что тратят менее трёх тысяч рублей или, напротив, более десяти тысяч рублей в месяц. У 8% семей дети посещают исключительно бесплатные секции.
Помимо современных спортивных направлений, родители проявляют интерес и к традиционным русским играм. Так, 81% респондентов хотели бы познакомить своих детей с лаптой и городками.
Читайте также: