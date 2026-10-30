81% родителей хотели бы отдать детей в секции лапты и городков

30 октября 2026, 12:16

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Более трети российских родителей не записывают детей в спортивные секции. Об этом свидетельствуют результаты исследования платёжной системы «Мир», с которыми ознакомился Life.ru. Согласно опросу, такой подход практикуют 37% семей.