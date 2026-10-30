Россиянам рассказали о главном инструменте телефонных мошенников
Доцент Щербаченко: эмоции являются главным инструментом телефонного мошенника
Телефонные мошенники используют психологическое давление, чтобы заставить собеседников раскрыть конфиденциальные данные или перевести им деньги. Такой способ обмана называется вишингом. О его характерных признаках и мерах защиты рассказал RT доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.
По словам эксперта, вишинг представляет собой отдельную разновидность мошенничества, осуществляемого посредством телефонных звонков. Злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или операторов связи, чтобы завоевать доверие человека и добиться от него необходимых действий.
«Все знают про фишинг (письма на почту), но телефонные мошенники — это отдельный вид угрозы, который называется вишинг», — пояснил Щербаченко.
Одним из главных признаков подобного обмана специалист назвал попытки собеседника искусственно ускорить принятие решения. Мошенники намеренно создают ощущение срочности, заявляя, например, что «Счёт взломают через пять минут!» или требуя: «Нужно действовать прямо сейчас!». Подобная тактика лишает потенциальную жертву возможности спокойно оценить ситуацию и проверить достоверность поступившей информации.
Кроме того, злоумышленники часто воздействуют на страх человека. Они могут утверждать, что на его имя якобы оформили кредит или что он непреднамеренно переводит средства террористическим организациям. Такие заявления призваны вызвать панику и заставить собеседника беспрекословно выполнять указания звонящего.
Ещё одним тревожным сигналом является просьба сообщить CVV-код банковской карты, пароль от личного кабинета или код подтверждения из СМС. Настоящие сотрудники банков не запрашивают подобные сведения по телефону, подчеркнул эксперт.
Особую осторожность следует проявлять и в случаях, когда человеку предлагают перевести сбережения на так называемый «безопасный счёт». По словам Щербаченко, такого понятия в банковской системе не существует, а подобные предложения являются распространённым мошенническим приёмом.
Чтобы не стать жертвой обмана, специалист рекомендует придерживаться принципа нулевого доверия при общении с неизвестными звонящими. Если собеседник представляется сотрудником банка, необходимо самостоятельно завершить разговор и связаться с кредитной организацией по официальному номеру, указанному на обратной стороне банковской карты.
Кроме того, ни при каких обстоятельствах не следует передавать посторонним коды из СМС и другие данные, позволяющие получить доступ к финансовым средствам или личным аккаунтам.
«Помните, что эмоции — главный инструмент мошенника», — заключил Щербаченко.