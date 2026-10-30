Россиянам рассказали о главном инструменте телефонных мошенников

30 октября 2026, 11:59

Доцент Щербаченко: эмоции являются главным инструментом телефонного мошенника

Фото: iStock/NanoStockk

Телефонные мошенники используют психологическое давление, чтобы заставить собеседников раскрыть конфиденциальные данные или перевести им деньги. Такой способ обмана называется вишингом. О его характерных признаках и мерах защиты рассказал RT доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.





По словам эксперта, вишинг представляет собой отдельную разновидность мошенничества, осуществляемого посредством телефонных звонков. Злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или операторов связи, чтобы завоевать доверие человека и добиться от него необходимых действий.





«Все знают про фишинг (письма на почту), но телефонные мошенники — это отдельный вид угрозы, который называется вишинг», — пояснил Щербаченко.

«Помните, что эмоции — главный инструмент мошенника», — заключил Щербаченко.