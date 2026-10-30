Воронежец «накаркал» выигрыш в лотерею

30 октября 2026, 11:12

В Воронеже водитель выиграл почти 58 млн руб, не угадав ни одного числа

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Водитель из Воронежской области стал обладателем суперприза государственной лотереи «Все или ничего», выиграв 57 812 700 рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Столото».





Победителем тиража стал мужчина по имени Иван. Билет он приобрел в мобильном приложении, пока стоял на красный сигнал светофора по пути в гости к маме. Числовую комбинацию Иван выбрал наугад — и не угадал ни одного числа. По словам победителя, перед выигрышем его преследовала череда неудач: несколько раз ломалась машина, возникали и другие неприятности.





«Ну, хоть в лотерею мне должно повезти!» Получается, «накаркал» выигрыш!» — отметил Иван РИА Новости.