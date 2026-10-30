Воронежец «накаркал» выигрыш в лотерею
В Воронеже водитель выиграл почти 58 млн руб, не угадав ни одного числа
Водитель из Воронежской области стал обладателем суперприза государственной лотереи «Все или ничего», выиграв 57 812 700 рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Столото».
Победителем тиража стал мужчина по имени Иван. Билет он приобрел в мобильном приложении, пока стоял на красный сигнал светофора по пути в гости к маме. Числовую комбинацию Иван выбрал наугад — и не угадал ни одного числа. По словам победителя, перед выигрышем его преследовала череда неудач: несколько раз ломалась машина, возникали и другие неприятности.
«Ну, хоть в лотерею мне должно повезти!» Получается, «накаркал» выигрыш!» — отметил Иван РИА Новости.Ранее женщина выиграла в лотерею 85 миллионов рублей. Некоторое время супруги молчали от потрясения.