Психиатр указал на опасность постоянной тревожности для организма

30 октября 2026, 11:22

Психиатр Евстигнеев: постоянная тревожность повышает риск инфаркта и инсульта

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Постоянное чувство тревоги разрушительно действует на организм и повышает риск развития опасных заболеваний. Об этом предупредил психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.