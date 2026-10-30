Психиатр указал на опасность постоянной тревожности для организма
Постоянное чувство тревоги разрушительно действует на организм и повышает риск развития опасных заболеваний. Об этом предупредил психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.
По его словам, человек, живущий в режиме хронической тревоги, уподобляется параноидальному «охраннику», видящему смертельную угрозу в каждом шорохе, пишет Москва 24. С точки зрения нейробиологии миндалевидное тело блокирует рациональную префронтальную кору и активирует симпатическую нервную систему, из-за чего организм круглосуточно подвергается воздействию кортизола, адреналина и норадреналина. Эволюционно эти реакции предназначались для короткого рывка при опасности, однако при многомесячной активации «спасительная биохимия» превращается в токсичный коктейль, методично разрушающий ткани.
Первой, по словам специалиста, страдает сердечно-сосудистая система: постоянный спазм и высокая частота сердечных сокращений травмируют эндотелий сосудов, что со временем ведет к гипертензии, атеросклерозу, опасным аритмиям и многократно повышает риск инфаркта миокарда и ишемического инсульта. Затем нарушается ось «кишечник-мозг» — блуждающий нерв отключает нормальное пищеварение, что проявляется синдромом раздраженного кишечника, изменением микробиоты и скрытым воспалением.
Хронический избыток кортизола также истощает иммунные клетки, провоцирует инсулинорезистентность и метаболический синдром, а избыток глюкокортикоидов «выжигает» нейроны гиппокампа, отвечающего за память. Это ведет к ухудшению когнитивных функций и формирует плацдарм для тяжелой клинической депрессии, подчеркнул Евстигнеев.
Переломить сценарий, по его словам, можно самостоятельно. Ключевая установка — перестать воспринимать тревогу как интуицию или истину: это лишь системная ошибка древней сигнализации мозга. В момент паники психолог советует проговаривать себе, что тело находится в безопасности, а ощущения — временная биохимическая буря. Вторая установка — мысли не равны фактам реальности. Кроме того, эксперт рекомендует регулярную физическую нагрузку для сжигания гормонов стресса и цифровой детокс за два часа до сна.
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