84 подмосковные дороги ждёт капитальный ремонт

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В 20 округах Московской области во время ремонтного сезона планируется капитально отремонтировать 84 муниципальные дороги. О таких планах сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Специалисты восстановят дорожную одежду, земляное полотно, обочины. Кроме того, на некоторых дорогах изменят вид покрытия с грунтового на асфальтовое. Проезжую часть расширят. Будут проведены и другие работы.
По данным ведомства, самый большой объём работ выполнят в Кашире, где капремонт ждёт 22 дороги.
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«В 20 округах к осени проведут капремонт 84 дорог, расположенных на муниципальной сети. Их суммарная протяжённость составит около 50 км. Сейчас работы продолжают на 24 участках в Красногорске, Егорьевске, Чехове, Зарайске, Щёлкове и Шаховской», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
По данным ведомства, самый большой объём работ выполнят в Кашире, где капремонт ждёт 22 дороги.
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Лора Луганская