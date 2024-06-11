В Пушкинском округе проверили качество ремонта дорог

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
Депутат Мособлдумы Александр Легков вместе с депутатами фракции «Единая Россия» округа Пушкинский Анной Дунаевой и Ольгой Коровайцевой провел контроль качества ремонта дорог. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Ремонт дорожного полотна проводится на на бульваре Зубова и прилегающей к библиотеке территории.
Основной целью проекта является сохранение жизни и здоровья граждан. Большинство дорог ремонтируется по просьбам и пожеланиям жителей. Также вся программа формируется на основе их наказов.
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«В рамках проекта «Безопасные дороги» проводится регулярная проверка состояния дорог, выявление опасных участков, анализ причин аварий и разработка мер по обеспечению безопасности», — отметили в пресс-службе.
Основной целью проекта является сохранение жизни и здоровья граждан. Большинство дорог ремонтируется по просьбам и пожеланиям жителей. Также вся программа формируется на основе их наказов.
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Мира Полтева