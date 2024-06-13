В Подмосковье отремонтировали 16 дорог к медучреждениям

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Асфальтовое покрытие отремонтировали на 16 региональных дорогах к медицинским учреждениям в тринадцати городских округах Московской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Отремонтировали уже свыше 30 километров покрытия на 16 региональных дрогах, ведущих к поликлиникам, больницам, станциям скорой помощи и другим медучреждениям в 13 округах региона», — отметил глава Минтранса области Алексей Гержик.Он добавил, что в рамках реализации нацпроекта продолжается ремонт шести участков дорог, их общая протяжённость составляет около 20 километров.
Всего в Московской области в текущем году обновят покрытие примерно на 220 региональных дорогах, ведущим к социально значимым объектам и местам притяжения туристов.
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