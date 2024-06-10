В Московской области в этом году по нацпроекту отремонтируют 219 дорог

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Подмосковье в этом году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приведут к нормативу 219 региональных дорог. Их суммарная протяжённость превысит 600 км, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По его словам, ремонт покрытия будет проведён как в черте населённых пунктов, так и на подъездах к ним. На эти цели предусмотрено более 1,1 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета.
Брынцалов напомнил, что в рамках нацпроекта за пять лет – с 2019 по 2023 годы – отремонтировали региональные дороги общей протяжённостью более 5,3 тыс. км.
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«Более 220 км будет отремонтировано в деревнях и сёлах, порядка 90 км – на высокоинтенсивных трассах региона. Это Волоколамское, Пятницкое, Можайское, Каширское, Осташковское и другие шоссе», – уточнил спикер регионального парламента.
Брынцалов напомнил, что в рамках нацпроекта за пять лет – с 2019 по 2023 годы – отремонтировали региональные дороги общей протяжённостью более 5,3 тыс. км.
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Лора Луганская