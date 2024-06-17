8,8 тыс. хозяев записали питомцев к ветеринару онлайн

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
8,8 тысяч владельцев домашних животных уже воспользовались в Московской области онлайн-услугой записи питомца к ветеринару. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Онлайн-запись доступна в 54 государственных ветеринарных клиниках Подмосковья. С начала года поток посетителей с питомцами превысил 39 тыс. человек. 22% записались на приём через портал региональных госуслуг. Такой формат выбрали порядка 8,8 тыс. владельцев домашних животных», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, слова которого приводят в пресс-службе.По словам министра, в основном, требовались консультации специалистов, вакцинация и лабораторные исследования. Однако, если хозяева заметили, что питомец стал вялым и неактивным, проявляет недомогание, они могут также в несколько кликов записаться к ветеринару через портал «Госуслуги Московской области».
Для записи нужно кликнуть по ссылке, пройти авторизацию через ЕСИА, заполнить обязательные поля, а затем выбрать специалиста, вид услуги и удобное время. Информация о записи будет направлена на указанный номер телефона или электронную почту.
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Лора Луганская