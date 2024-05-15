Подмосковные ветеринары спасли сбитую машиной собаку

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Собаке, попавшей под машину, вернули возможность ходить врачи Клинской участковой ветеринарной лечебницы, сообщает пресс-служа министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Когда собаку доставили в клинику, ветеринары увидели, что она не опирается на заднюю правую лапу. Рентген показал оскольчатый перелом берцовых костей.
Сейчас собака проходит послеоперационное лечение и идёт на поправку.
Ранее сообщалось, что специалисты Можайской ветеринарной станции исправили аномалию клюва у четырёхмесячного волнистого попугайчика.
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«Врачи приняли решение провести остеосинтез — хирургическую операцию по репозиции костных отломков при помощи фиксирующих конструкций. Благодаря высокой квалификации ветеринарных врачей и техническому оснащению клиники операция прошла успешно», — говорится в сообщении.
Сейчас собака проходит послеоперационное лечение и идёт на поправку.
Ранее сообщалось, что специалисты Можайской ветеринарной станции исправили аномалию клюва у четырёхмесячного волнистого попугайчика.
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Лев Каштанов