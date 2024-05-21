Подмосковные ветеринары спасли новорождённого лосёнка

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Подмосковные ветеринары спасли в Дмитровском городском округе семидневного лосёнка. Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, животное нашла местная жительница.
На теле лосёнка были многочисленные раны. Неравнодушная женщина сразу вызвала сотрудников ветеринарной службы, и врачи оказали пострадавшему первую помощь. Помимо них, на месте происшествия работали специалисты регионального охотнадзора и полиции.
Отдельную благодарность он выразил жительнице, обнаружившей раненое животное.
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«Все подмосковные профильные службы, прибывшие на место происшествия, сработали слаженно и профессионально. Лосёнку немедленно обработали раны, провели медосмотр. Сейчас он находится под опекой благотворительного фонда защиты животных «Бим»», – рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Подмосковья Сергей Воскресенский.
Отдельную благодарность он выразил жительнице, обнаружившей раненое животное.
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Лора Луганская