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Ветеринары спасли в Домодедове четырёх выброшенных в мусорный бак котят

17 мая 2024, 12:37
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Четырёх котят, запертых в переноске и выброшенных в мусорный контейнер, спасли специалисты государственной ветеринарной службы в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия.


«О попавших в опасность животных сообщила местная жительница. Она услышала жалобный писк, доносящийся из контейнера, и сразу вызвала специалистов ветеринарной станции. Ветеринары приехали и обнаружили, что в мусор выброшена переноска с четырьмя живыми котятами. Животные находились в сильном стрессе», — говорится в сообщении.
Котят забрали в ветеринарную клинику и осмотрели. Оказалось, что у животных нет никаких повреждений. Пока найдёныши остаются в стационаре, им дают витамины и проводят антибактериальную терапию. При этом малышам уже ищут дом.

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В Подмосковье в этом году обустроят десять футбольных полей
17 мая 2024, 12:58

Фото: iStock/Pixfly

Десять мини-стадионов с футбольными полями планируется обустроить на территории Московской области в текущем году, об этом рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Футбол популярен у наших жителей, поэтому в регионе регулярно создаются места, где можно им заниматься. В 2024 году на территории Подмосковья запланировано устройство 16 плоскостных спортивных сооружений, из которых десять — это футбольные поля (мини-стадионы)», — цитируются в сообщении слова Брынцалова.
В частности, футбольные поля обустроят на стадионе «Спартак» в раменском посёлке Быково, на стадионе «Урожай» в Рузе, на стадионе «Торпедо» в Дмитрове, на улице Дзержинского в посёлке Свердловский Лосино-Петровского городского округа, на стадионе «Центральный» в Волоколамске, на стадионе «Химик» в Клину, на Спортивной улице в городе Дзержинский, на Комсомольской улице в Воскресенске, в городе Сергиев Посад-7 и на стадионе ФСК «Пушкино» в Пушкинском округе.

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#московская область
#подмосковье
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Кинологи рассказали, как помочь собаке, если она пострадала из-за догхантеров
17 мая 2024, 12:39

Жители Люберец сообщили, что в городе начали орудовать догхантеры. Они раскидывают отравленные сосиски, рядом с ними уже были найдены трупы лис.
О том, как помочь собаке, ставшей жертвой догхантера, в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Случаи обнаружения отравленных приманок в парках, около жилых домов и на выгульных площадках, к сожалению, не редкость. Жертвами догхантеров становятся не только бездомные и приютские собаки, но и домашние любимцы, которые гуляют вместе со своим хозяином. Если питомец отравился, важно немедленно оказать ему помощь.

По словам Голубева, домашний пес может отравиться если подберет иди даже просто понюхает отравленную приманку.

«В этом случае только грамотные и оперативные действия хозяина могут спасти собаке жизнь. Без экстренной помощи гибель питомца неизбежна. При подозрении, что собака отравилась на улице, нужно незамедлительно обращаться за помощью в ветеринарную клинику», – рекомендует президент Российской кинологической федерации.


Первая помощь


На то, что собака отравилась укажут следующие симптомы: шаткая походка, дрожь, затем может начаться рвота, пена из пасти, потеря координации и судороги. В этом случае следует немедленно обратиться за помощью в ветеринарную клинику. Для оказания первой помощь у владельца питомца есть не более 30 минут. Любое промедление может привести к летальному исходу.

Если путь до ветеринарной клиники займет больше 30 минут, питомцу следует немедленно оказать первую помощь. Для этого необходимо:

  • постараться вызвать у питомца рвоту, влив ему в глотку кипяченую воду (лучше с помощью шприца или клизмы), также можно взять 3% раствор перекиси водорода, развести его в пропорции 1:1 с водой и выпаивать животное (1 столовая ложка на 3 кг массы тела);
  • дать абсорбенты (энтеросгель, активированный уголь, сорбекс, энтеросорб, смекта);
  • сделать собаке очистительную клизму или дать слабительный раствор сульфата натрия либо сульфата магния (1 ст. ложка на стакан воды);
  • дать обильное питьё.
После оказания первой помощи, сразу же необходимо отправиться в ветеринарную клинику.

Кинолог объяснил, как правильно выгуливать собаку
Кинолог объяснил, как правильно выгуливать собаку

Как предотвратить трагедию


Помимо того, чтобы обучить питомца командам «Фу!», «Дай!» и «Нельзя!», владельцу собаки необходимо быть внимательным и бдительным на прогулке. Если питомец еще не знает или плохо выполняет запрещающие команды, лучше всего выгуливать его в наморднике. Кинологи рекомендуют внимательно следить за передвижениями любимца, не позволять подбирать предметы с земли или облизывать их.

Также следует исключить из маршрута прогулок участки вблизи свалок, за гаражами, места скопления бездомных собак. Питомца нотпускать без поводка в незнакомых местах. У человека всегда должна быть возможность вовремя отобрать приманку, если собака все-таки ее подобрала.

Кроме того, важно обучить питомца не брать угощения у чужих людей. Однако важно помнить, что дрессировка не гарантирует безопасности любимца на улице. Специалисты также призывают обращаться в полицию в случае обнаружения странных предметов в виде разбросанных кусков пищи с таблетками, сухих порошков и т.д

Также рекомендовано избегать прогулок в этих местах, а если все же этого сделать не удалось, то нужно держать собаку на поводке и не позволять питомцу обнюхивать предметы.

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#симптомы
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В Подмосковье врачи спасли пациентку с осложнениями после неудачной пластики
17 мая 2024, 12:34

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Видновские врачи спасли пациентку после неудачной пластической операции. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
31-летняя девушка обратилась в больницу с высокую температуру и пульсирующие болевые ощущения в верхней трети левого бедра. Ранее пациентка делала липофилинг ягодиц. Врачи диагностировали постинъекционный абсцесс левого бедра, выраженный отек размерами 20 на 15см.

«В ходе экстренной операции при вскрытии абсцесса было удалено почти два литра гноя с примесью закаченного жира. Затем пациентка получала антибактериальную и обезболивающую терапию, проводилось местное лечение. После заживления визуально дефектов на бедрах у девушки не отмечается. Пациентке повезло, что она вовремя обратилась к нам, — поделился врач-хирург Анзор Кагерманов.

В данный момент девушка уже выписана домой.

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#видное
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Власти Павловского Посада осудили актуальные вопросы с жителями микрорайона Южный
17 мая 2024, 12:14

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов посетил микрорайон Южный и обсудил с местными жителями решение актуальных вопросов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Одной из проблем, требующих вмешательства властей, стало благоустройство дворовой территории. С эти запросом обратилась многодетная семья. В частности, жители попросили модернизировать установленную во дворе хоккейную коробку, покрасить детскую площадку, починить качели, обустроить часть тротуара и провести уборку территории от мусора и веток.

«Все вопросы приняты в работу и взяты на контроль. Часть работ проведут до 1 июня, остальные рассмотрят и включат в план на будущий год», — отмечается в сообщении.
Филипп Ефанов встретился также с жителями дома№ 60 по улице Кирова. Они попросили открыть сквозной проезд из двора. Ефанов отметил, что этот вопрос требует дополнительной проработки, после чего власти предложат решение.

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#павловский посад
#благоустройство
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В Химках капитальный ремонт гимназии №23 завершен на 47%
17 мая 2024, 11:51

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В микрорайоне Сходня городского округа Химки продолжается капитальный ремонт гимназии №23. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
На объекте полностью завершили монтажные работы и приступили к к прокладке инженерных сетей здания.

«Гимназия рассчитана на 150 мест. На объекте трудятся более 60 строителей. Выполнена черновая отделка, выровнены стены, заканчивают работы по устройству кровли, на всех этажах проведена стяжка полов. Также начался монтаж оконных блоков и работы по утеплению фасада», – подчеркнул глава округа Дмитрий Волошин.

Ремонт гимназии №23 стартовал в конце декабря 2023 года в рамках региональной программы «Образование Подмосковья». Сдать готовый объект планируется к 1 сентября этого года.

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#гимназия
#школы
#дмитрий волошин
#химки
#капитальный
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Путин одобрил идею совместно развернуть флаги России и Китая на Марсе
17 мая 2024, 11:10

Фото: istock / Cobalt88

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы в будущем китайский и российский флаги вместе были развернуты на Марсе, передает РИА Новости.
Во время визита в Харбин в пятницу Путин посетил Харбинский политехнический университет, где ему показали экспозицию, посвященную космическим технологиям. В рамках презентации главе государства продемонстрировали макет марсохода с технологией автоматического разворачивания флага.

Китайские представители выразили желание продолжить сотрудничество с Россией в космической сфере, чтобы вместе развернуть флаги обеих стран на Марсе.

«Хорошая идея», — прокомментировал предложение Путин.
Харбинский политехнический университет является одним из ведущих технических вузов Китая и крупным центром ключевых научно-технических разработок и инноваций.

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#университет
#марс
#сотрудничество
#фото
#космонавт
#путин
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Педагоги из Красноармейска представят свой проект на соискание премии «Мы вместе»
17 мая 2024, 10:59

Фото: iStock/AaronAmat

Благотворительный проект «Подарим частичку сердца», созданный педагогами Центра образования №1 подмосковного города Красноармейск, будет представлен на соискание международной премии «Мы вместе», сообщает издание Region.ru/Пушкино.
Проект направлен на помощь участникам СВО, жителям новых российских территорий и Белгородской области.

Как рассказала лидер команды соискателей премии, воспитательница дошкольного отделения «Светлячок» Евгения Залуцкая, в рамках проекта педагоги, а также воспитанники и их родители собирают гуманитарную помощь, навещают раненых бойцов и пишут им письма поддержки, отправляют для ребят, живущих в на новых территориях, книги и подарки, а также проводят мастер-классы для живущих сейчас в подмосковном лагере «Родник» детей из Белгородской области.

Заявку на участие в премии «Мы вместе» команда Красноармейска планирует подать в ближайшее время.

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#пушкинский округ
#премия
#красноармейск
#благотворительность
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Подмосковные программисты примут участие Международной олимпиаде
17 мая 2024, 10:36

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Молодые специалисты ИТ из Подмосковья примут участие Международной олимпиаде. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Финал XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024» пройдет в Архангельске с 24 по 27 мая.

В последнем этапе конкурса примут участие 350 студентов и выпускников со всей России.

«Московскую область представят 11 учащихся, в числе которых студенты из Люберец, Щелково, Дубны, Орехово-Зуево. <…> Финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки прикладного программирования на платформе GitVerse, умение работать в операционной системе Astra Linux и с платформой «1С: Предприятие», а также выполнить задачи на базе операционных систем», - поделились в министерстве.

Стоит отметить, что победители получат возможность ь пройти производственную практику в ведущих российских компаниях.

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#минобразования мо
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В семи округах Подмосковья восстановили «лежачих полицейских»
17 мая 2024, 10:36

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Искусственные неровности восстановили на дорогах в Серебряных Прудах, Долгопрудном, Лосино-Петровском, Котельниках, Дзержинском, Рузском и Одинцовском округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В частности, «лежачие полицейские» были отремонтированы на дороге в посёлке Горбово Рузского округа, на Нагорной улице в Лосино-Петровском, на проспекте Пацаева и улице Павлова в Долгопрудном, на Дзержинском шоссе в Котельниках и Петровском шоссе в Одинцове, а также на улице Октябрьская в Серебряных Прудах и Угрешской улице в Дзержинском», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что искусственные неровности предназначены для того, чтобы водители снижали скорость. Эти конструкции устанавливают рядом с социально значимыми объектами, а также в местах с риском ДТП, где водители регулярно проезжают быстрее, чем это разрешено.

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