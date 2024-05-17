Ветеринары спасли в Домодедове четырёх выброшенных в мусорный бак котят

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Четырёх котят, запертых в переноске и выброшенных в мусорный контейнер, спасли специалисты государственной ветеринарной службы в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«О попавших в опасность животных сообщила местная жительница. Она услышала жалобный писк, доносящийся из контейнера, и сразу вызвала специалистов ветеринарной станции. Ветеринары приехали и обнаружили, что в мусор выброшена переноска с четырьмя живыми котятами. Животные находились в сильном стрессе», — говорится в сообщении.Котят забрали в ветеринарную клинику и осмотрели. Оказалось, что у животных нет никаких повреждений. Пока найдёныши остаются в стационаре, им дают витамины и проводят антибактериальную терапию. При этом малышам уже ищут дом.
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