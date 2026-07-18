90-летний американец покорил Килиманджаро и побил рекорд
Американский врач на пенсии Арт Улен может стать самым пожилым покорителем пика Ухуру горы Килиманджаро, если его достижение подтвердит Книга рекордов Гиннесса. Об этом пишет танзанийская газета Daily News.
Мужчина достиг высочайшей точки Африки 13 июля — в день своего 90-летия. На вершине, расположенной на высоте 5895 метров, участники экспедиции отметили юбилей альпиниста песнями и танцами, а также преподнесли ему торт.
Для пенсионера это восхождение стало далеко не первым — он дважды покорял Килиманджаро в 2011 и 2013 годах. Еще одну попытку он предпринял в 2022 году, но смог дойти до конца из-за состояния здоровья.
На данный момент Книга рекордов Гиннесса еще не подтвердила достижение пожилого врача из США. Официальным рекордсменом остается американка Энн Лоримор, которая поднялась на пик Ухуру в июле 2019 года в возрасте 89 лет.
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