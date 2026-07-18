90-летний американец покорил Килиманджаро и побил рекорд

18 июля 2026, 18:59

Daily News: покоривший пик Ухуру 90-летний американец может побить рекорд

Фото: iStock/sezer66

Американский врач на пенсии Арт Улен может стать самым пожилым покорителем пика Ухуру горы Килиманджаро, если его достижение подтвердит Книга рекордов Гиннесса. Об этом пишет танзанийская газета Daily News.