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Альпинистка упала с высокой горы и чудом осталась жива

Американская альпинистка выжила после падения с горы Шаста почти на 460 метров
Фото: iStock/molchanovdmitry

31-летняя жительница США, не имея большого опыта в альпинизме, чудом осталась жива после падения с горы. Общая дистанция полета составила около 457 метров, передал телеканал ABC.



Инцидент произошел, когда женщина вместе с группой, в которой были и новички, поднималась на пик Шаста в Калифорнии. В какой-то момент она отступилась и сорвалась, но смогла выжить, приземлившись в снежный покров.

Из-за плохой погоды спасательный вертолет не смог совершить посадку, поэтому на помощь отправились отряд рейнджеров, опытный участник группы и еще один скалолаз, оказавшийся поблизости. Пострадавшую отыскали и оперативно доставили в больницу, где у нее диагностировали ушибы и перелом лодыжки.

Высота пика Шаста составляет 4317 метров. Он относится к Каскадным горам и представляет собой спящий вулкан, последнее извержение которого зафиксировали в 1786 году.

Ранее сообщалось, что в Индонезии во время фотосессии на живописных скалах Аппараланг погибла 17-летняя девушка.

Лидия Пономарева

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