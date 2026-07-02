Альпинистка упала с высокой горы и чудом осталась жива

02 июля 2026, 09:35

Американская альпинистка выжила после падения с горы Шаста почти на 460 метров

Фото: iStock/molchanovdmitry

31-летняя жительница США, не имея большого опыта в альпинизме, чудом осталась жива после падения с горы. Общая дистанция полета составила около 457 метров, передал телеканал ABC.