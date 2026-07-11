Группа альпинистов упала в ущелье в Румынии

11 июля 2026, 20:14

Женщина погибла в Румынии при срыве альпинистов в ущелье

Фото: istockphoto/Shaiith

В Южных Карпатах, в румынском горном массиве Бучеджи, произошла трагедия с группой альпинистов. В субботу, во время восхождения в долине Албишоара неподалеку от города Буштени, оборвался страховочный трос. Четверо участников группы рухнули с десятиметровой высоты.





По данным спасательной службы уезда Прахова, пострадавшие изначально были в сознании, однако у одной из женщин — гражданки, чье имя не раскрывается, — позднее остановилось сердце. Она скончалась до приезда врачей.





«Первый прибывший на место горноспасатель, к сожалению, констатировал смерть одной из пострадавших», — подтвердили в генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям.