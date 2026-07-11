Группа альпинистов упала в ущелье в Румынии
Женщина погибла в Румынии при срыве альпинистов в ущелье
В Южных Карпатах, в румынском горном массиве Бучеджи, произошла трагедия с группой альпинистов. В субботу, во время восхождения в долине Албишоара неподалеку от города Буштени, оборвался страховочный трос. Четверо участников группы рухнули с десятиметровой высоты.
По данным спасательной службы уезда Прахова, пострадавшие изначально были в сознании, однако у одной из женщин — гражданки, чье имя не раскрывается, — позднее остановилось сердце. Она скончалась до приезда врачей.
«Первый прибывший на место горноспасатель, к сожалению, констатировал смерть одной из пострадавших», — подтвердили в генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям.В зону ЧП направили четыре вертолета, в том числе борт Black Hawk из Бухареста с бригадой реаниматологов столичной клинической больницы скорой помощи. Параллельно в районе падения работают наземные бригады медиков и спасателей.
Горный массив Бучеджи, входящий в состав Трансильванских Альп, находится примерно в 130 километрах к северу от румынской столицы. Это один из самых популярных туристических регионов страны. Город Буштени, у подножия которого развернулась спасательная миссия, располагается в долине реки Прахова, по соседству с известным горнолыжным курортом Синая.