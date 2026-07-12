Гид в Гималаях сбежал от альпиниста из России, потому что тот медленно спускался
В Непале российский альпинист подал в суд на туроператора после того, как гид бросил его на высоте почти 8000 метров. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
53-летний москвич Константин С. утверждает, что гид Бхаджурам Г. покинул его на горе Макалу на отметке 7900 метров во время спуска. Турист продолжил путь один, обессилел и потерял сознание на высоте около 7720 метров.
Когда он пришёл в себя, то обнаружил, что отморозил все пальцы на левой руке. Мужчина отправил SOS организаторам, но те, по его словам, не отреагировали. Позже москвич связался с компанией по рации и попросил прислать шерпов. Ему пообещали помощь, но никто не пришёл.
Альпинист спустился самостоятельно и провёл две недели в больнице, где ему ампутировали пальцы. Makalu Adventures отвергает обвинения: турист сам отказался спускаться с гидом, а проводники не смогли выйти из-за плохой погоды. Суд и расследование продолжаются.
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