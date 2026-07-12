Гид в Гималаях сбежал от альпиниста из России, потому что тот медленно спускался

12 июля 2026, 16:39

Альпинист из России подал в суд после того, как гид бросил его в горах Непала

Фото: Istock/Rawpixel

В Непале российский альпинист подал в суд на туроператора после того, как гид бросил его на высоте почти 8000 метров. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.