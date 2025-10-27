91% россиян сталкиваются с проблемами при поиске работы
Подавляющее большинство российских соискателей испытывает сложности при трудоустройстве. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервисов «Работы.ру» и «Сбер.Подбор».
Как передает газета «Известия» главной причиной трудностей при поиске работы для половины опрошенных стал низкий уровень заработной платы. Многие кандидаты оказались недовольны предлагаемыми условиями оплаты труда. Более трети респондентов отметили возраст как препятствие при поиске работы. При этом, по информации Superjob, наилучшие шансы на трудоустройство имеют соискатели в возрасте от 30 до 38 лет.
Треть участников опроса пожаловалась на высокую конкуренцию за привлекательные вакансии. Серьёзная борьба за перспективные позиции значительно усложняет процесс трудоустройства. Лишь 9% опрошенных сообщили об отсутствии проблем при поиске работы.
