91% россиян сталкиваются с проблемами при поиске работы

27 октября 2025, 11:47

Фото: Медиасток РФ

Подавляющее большинство российских соискателей испытывает сложности при трудоустройстве. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервисов «Работы.ру» и «Сбер.Подбор».