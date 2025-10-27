Глава Кузбасса Середюк взял под контроль ситуацию с безнадзорными животными

27 октября 2025, 11:21

Фото: Медиасток.рф

Глава Кемеровской области Илья Середюк поручил на совещании местного правительства взять под контроль ситуацию с отловом бездомных животных в регионе.





По его словам, с начала года жители подали 7653 заявок на отлов животных без владельцев. Больше всего обращений поступило из Кемерова, Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, Новокузнецка.





«По комментариям в соцсетях вижу, что официальная статистика расходится с реальной картиной. Поручил профильным ведомствам проанализировать ситуацию в территориях с учётом обращений в соцсетях», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.

