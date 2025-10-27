Глава Кузбасса Середюк взял под контроль ситуацию с безнадзорными животными
Глава Кемеровской области Илья Середюк поручил на совещании местного правительства взять под контроль ситуацию с отловом бездомных животных в регионе.
По его словам, с начала года жители подали 7653 заявок на отлов животных без владельцев. Больше всего обращений поступило из Кемерова, Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, Новокузнецка.
«По комментариям в соцсетях вижу, что официальная статистика расходится с реальной картиной. Поручил профильным ведомствам проанализировать ситуацию в территориях с учётом обращений в соцсетях», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.
Он подчеркнул, что важно не просто отработать заявки на отлов, а обезопасить местных жителей от агрессивных бродячих животных.
Тем временем в Москве с наступлением холодов всё чаще начали замечать лисиц, которые ищут тепло и еду в черте города. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.
«Лисицы все чаще и чаще заходят в города, даже в такие крупные, как Москва и Санкт-Петербург. И более того, они даже уже стали продолжать свой род в черте города. Вот с похолоданием они начинают заходить в города даже из пригородов», — рассказал эксперт.
По его словам, это связано с тем, что в Москве практически не осталось бродячих собак, которые ранее не пускали лисиц в город.
Глазков предупредил, что лисы являются переносчиками бешенства, и призвал не приближаться к ним, не пытаться гладить и кормить диких животных.