92-летний мужчина и 85-летняя женщина сыграли свадьбу в доме престарелых
Представитель дома престарелых Charlton Grange заявил, что жизнь не останавливается после переезда в такое учреждение. Так он прокомментировал свадьбу 92-летнего Джимми Купера и 85-летней Андреа Каллен в Великобритании. Об этом сообщает «Би-би-си».
Они познакомились, когда жили по соседству. Купер и Каллен находились в специальных квартирах для людей, которым нужна помощь в повседневной жизни. В феврале 2026 года женщина переехала в дом престарелых Charlton Grange. После этого Купер стал приходить к ней каждый день. Там пара и решила устроить свадьбу.
Сотрудники учреждения помогли организовать церемонию. Местные повара подготовили праздничный стол, а пастор дома престарелых провел бракосочетание. Купер назвал свою жену очень жизнерадостным человеком. Каллен отметила его заботливость и доброту. Представитель Charlton Grange добавил, что люди в доме престарелых продолжают строить отношения, делать выбор и переживать важные моменты независимо от возраста.
Читайте также: