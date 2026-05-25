«Флагманы образования» и «ТопБЛОГ» продолжают регистрацию до августа и сентября
В 2026 году платформа «Россия — страна возможностей» продолжит реализацию проектов «Флагманы образования» и «ТопБЛОГ» в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Инициативы ставят своей целью повышение престижа педагогической профессии и поддержку молодых специалистов.
Регистрация на «Флагманы образования» продлится до августа 2026 года, на «ТопБЛОГ» — до сентября. Организаторы ждут активного участия жителей регионов, включая Подмосковье. Проект «Флагманы образования» работает с 2019 года и объединил более 150 тысяч участников.
В 2026 году программа перейдёт преимущественно в командный формат. Участникам предложат разрабатывать воспитательные практики, проходить оценку компетенций и обучающие программы. Среди направлений проекта — конкурс для педагогических команд, трек «Учить и учиться» для молодых учителей и студентов, «СпортТрек» и конкурс «Созвездие Флагманов образования» для будущих наставников и экспертов.
К участию приглашают педагогов, воспитателей, тренеров, методистов, управленцев, студентов и школьников старше 14 лет. Проект «ТопБЛОГ» действует с 2020 года и привлёк уже свыше 300 тысяч человек. Он включает треки «Медиакампус», «Министерство контента», «Академия стратегических коммуникаций» и направление для молодёжных сообществ атомной отрасли.
