«Трейлер к фильму ужасов»: блогерша из Кемерова жестко высказалась о городе

25 мая 2026, 13:02

Блогерша из Кемерова назвала исторические здания трейлером к фильму ужасов

Недавно кемеровская блогерша опубликовала в личном блоге два видеоролика, посвящённых столице Кузбасса. Эти видео суммарно набрали около 110 тысяч просмотров. Анна запечатлела исторические здания города и назвала их «трейлером к фильму ужасов».





Девушка сняла обветшалые стены, полуразрушенные балконы, решётки на окнах и старые двухэтажные дома. В комментариях она сообщила, что обнаружила эти места рядом с Парком Ангелов, на улице Черняховского. Некоторые зрители были возмущены увиденным, передает Сiбдепо.



Тем не менее, большинство комментаторов обвинили блогершу в искажении фактов и ошибках. Девушка быстро отреагировала на критику и сделала новое заявление.





«Никто не пытается выставить город в такой красе, это просто видео, и мы сами видим глазами то, какие дома есть местами. Я люблю свой город. Всем добра!» — пояснила Анна.