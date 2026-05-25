Отказ зумеров от гаджетов объяснили желанием не сойти с ума
Зумеры могут отказываться от гаджетов из-за информационного перегруза с целью уберечь психику. Соответствующее мнение в беседе с изданием «Абзац» выразила социальный психолог Лалена Бакаева.
По ее словам, в современном обществе наблюдается рост числа граждан, страдающих синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). На фоне этого состояния люди могут испытывать значительные психологические трудности. Психика, как и любой другой здоровый механизм, стремится избавиться от этих проблем, особенно связанных с расстройствами личности, пояснила социальный психолог.
Она отметила, что технологии часто становятся причиной развития СДВГ, который, в свою очередь, может приводить к различным психическим нарушениям. В результате молодые люди, или так называемые зумеры, пытаются защититься от суровых реалий нашего времени: экономических кризисов и конфликтов.
