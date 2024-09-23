Минтранс Подмосковья тестирует новые электробусы в Химках

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сейчас тестирует новые электробусы в Химках, после чего будет принято решение о целесообразности их закупки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В настоящее время ведется тестовая эксплуатация электробуса, которая завершится в ноябре. Решение о целесообразности закупки данных транспортных средств будет приниматься после тестирования», – рассказали в пресс-службе в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
Ранее в Минтрансе Подмосковья сообщали, что АО «Мострансавто» завершило трёхмесячное тестирование автобуса среднего класса SAZ LE60, произведённого на Самаркандском автомобильном заводе SamAuto. Испытания проводились в реальных условиях на популярном маршруте МАП № 6 Одинцово — Москва. С июня по сентябрь автобус с пассажирами совершил более 23 000 поездок.
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Элина Позднякова