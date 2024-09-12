«Мострансавто» успешно закончило испытания автобуса SAZ LE60

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
АО «Мострансавто» завершило трёхмесячное тестирование автобуса среднего класса SAZ LE60, произведённого на Самаркандском автомобильном заводе SamAuto, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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