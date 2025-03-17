98-летняя пенсионерка из Великобритании оказалась тайной миллионершей

В Великобритании, в городе Уитстабл, графство Кент, 98-летняя Хильда Леви, скончавшаяся в 2022 году, оставила после себя состояние в 1,4 миллиона фунтов стерлингов (примерно 155 миллионов рублей), которое было распределено между четырьмя благотворительными организациями. Об этом пишет Daily Mirror.