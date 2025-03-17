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98-летняя пенсионерка из Великобритании оказалась тайной миллионершей

Daily Mirror: 98-летняя британка Хильда Леви оказалась тайной миллионершей
Фото: iStock/melis82

Фото: iStock/melis82

В Великобритании, в городе Уитстабл, графство Кент, 98-летняя Хильда Леви, скончавшаяся в 2022 году, оставила после себя состояние в 1,4 миллиона фунтов стерлингов (примерно 155 миллионов рублей), которое было распределено между четырьмя благотворительными организациями. Об этом пишет Daily Mirror.
Эта новость стала известна только во время оглашения ее завещания, что удивило руководителей организаций, так как Леви ранее не имела с ними контактов.

Соседи Хильды были шокированы ее богатством, так как ее дом и сад находились в запущенном состоянии. Исследование жизни Леви показало, что она родилась в Кельне и пережила Холокост, потеряв всю семью. В 1941 году она бежала в Великобританию и была удочерена Эллен Джеффери. После получения гражданства в 1958 году, Хильда работала секретаршей в благотворительной организации принца Филиппа.

Хотя детали о том, как ей удалось накопить такое состояние, остаются неясными, известно, что у нее был состоятельный дядя в США, который оставил значительное наследство своим родственникам и благотворительным организациям.

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В Саудовской Аравии задержаны более 50 человек за аморальные действия
17 марта 2025, 07:33

Diy13

Саудовская Аравия провела масштабную операцию по задержанию более 50 человек, обвиняемых в аморальных действиях, сообщает Financial Times.
По информации издания, среди задержанных — десятки иностранцев, арестованных за действия в массажных салонах и принуждение женщин и детей к попрошайничеству на улицах.

Задержанным предъявлены обвинения в проституции и попрошайничестве. Операция стала возможной благодаря недавнему созданию специального подразделения по борьбе с безнравственными действиями, которое было учреждено по приказу наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Закон об общественной нравственности был принят в стране в 2019 году, однако активные меры по его реализации начали приниматься только сейчас.

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Российские товары стали трендом в Китае
CNN: товары с маркировкой «Сделано в России» стали новым трендом в Китае
17 марта 2025, 04:37

Фото: iStock/AnnaStills

Товары российского производства стали новым трендом в Китае на фоне укрепления торговых отношений между Пекином и Москвой. Об этом сообщает CNN.
«В Китае все чаще можно увидеть pop-up магазины, специализирующиеся на товарах российского производства. За последние годы по всей стране открылись тысячи таких магазинов», — передает издание.

Формат pop-up магазинов подразумевает открытие точек продажи на короткий срок. Такая тенденция благоприятно повлияла на укрепление отношений между Пекином и Москвой. В общем Россия и Китая ежегодно бьют рекорды по объемам торговли. К тому же КНР стала критически важным партнером для РФ на фоне введения санкций в отношении России.

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#россия
#соглашения
#китай
#магазины
#рф
#экономика
#торговля
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Telegram грозит штраф до 4—х млн за отказ удалить запрещенные наборы стикеров
17 марта 2025, 01:31

Фото: iStock/Penderev

Мессенджеру Telegram грозит штраф до 4—х миллионов рублей за отказ удалить запрещенные наборы стикеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
«За неудаление противоправной информации статьей 13.41 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафа для юридических лиц составляет до 4 млн рублей. Роскомнадзор неоднократно привлекал мессенджер Telegram к ответственности по этой статье», — пояснили агентству в ведомстве.

Ранее появилась информация о запрете к распространению двух наборов стикеров с нацистскими изображениями в Telegram. Соответствующее распоряжение было сделано Зуевским районным судом Кировской области. Роскомнадзор уже направил требование в Telegram с требованием удалить запрещенные стикеры.

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#роскомнадзор
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#штрафы
#telegram
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#рф
#нацизм
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Опубликован снимок Папы Римского впервые после госпитализации
Ватикан обнародовал первый снимок Папы Римского после госпитализации
16 марта 2025, 22:38

Фото: istockphoto/carmengabriela

Ватикан обнародовал первый снимок Папы Римского Франциска после его госпитализации 14 февраля.
В пресс-службе печати Святого престола уточнили, что фотография сделана в надомной часовне, которую оборудовали в соседней комнате рядом с палатой понтифика в больнице Агостино Джемелли в Риме.

Уточняется, что утром 88-летний Франциск был на службе. На фото нет назальных трубок, обеспечивающих Папе Римскому кислородную подпитку.

Отмечено, что Франциск успешно лечится от сложной формы пневмонии, его состояние улучшается, но нужна продолжительная терапия в условиях больницы. Ночью понтифику проводят неинвазивную вентиляцию легких, добавили авторы.

Ранее сообщалось об обращении Папы Римского верующим.

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День Герасима Грачевника 17 марта: как сохранить благополучие, здоровье и удачу, народные приметы
16 марта 2025, 17:33

Фото: iStock/Ludmila Kapustkina

В народном календаре 17 марта отмечается день Герасима Грачевника. Название праздника связано с тем, что в середине марта возвращаются грачи, и наступает настоящая весна.
В этот день православные христиане чтят память преподобного Герасима Иорданского и Герасима Вологодского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Rabbitti

Преподобный Герасим Иорданский происходил из города Ликии, что в Каппадокии Малой Азии. В юности он решил посвятить себя Богу и принял монашество в Египте, в Фиваидской пустыне. Затем поселился в Иорданской пустыне, основав обитель со строгим уставом. Примером для братии был сам настоятель. Во время Великого поста преподобный ничего не вкушал до дня Воскресения Христова, когда причащался Божественных Тайн.

Когда святой Евфимий Великий скончался, преподобному Герасиму было открыто вознесение души усопшего на небо. В пустыне святой встретил раненого льва и вылечил его. Лев стал служить старцу как домашнее животное до самой его кончины. После смерти преподобного лев умер на его могиле и был похоронен рядом с гробом святого. Преподобный Герасим мирно отошёл ко Господу в 475 году.

Преподобный Герасим Вологодский принял монашеский постриг в Киевской Гнилецкой Успенской обители, где проводил свои дни в неустанных трудах и молитве. Послушанием братии он был возведён в сан иеромонаха. Достигнув духовной зрелости, преподобный отправился на север Руси и пришёл на реку Вологду. Там он построил себе хижину и в уединении предался богомыслию, непрестанной молитве и псалмопению.

Постепенно сближаясь с местными жителями, преподобный решил построить храм во имя Пресвятой Троицы и основать обитель для спасения их душ. Благодаря его усердию был основан первый в северных пределах Руси Троицкий Кайсаровский монастырь. Преподобный Герасим просвещал Вологодский край светом евангельского учения: обращал из язычества в православие, укреплял в вере и наставлял в соблюдении заповедей Христовых.

Преподобный скончался 4 марта 1178 года, и после его смерти мощи стали источником благодатных даров и исцелений. Святой сам являлся больным, приказывая им идти к своему гробу и обещая исцеление.

Приметы дня


Фото: iStock/Rabbitti

  • Если птицы летят на старые гнёзда, весна будет дружная.
  • Солнечная погода на Герасима сулит богатый урожай летом.
  • Если грачи прилетели раньше 17 марта, то год будет неурожайным и голодным.
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Что можно делать 17 марта


Фото: iStock/Adehan Ahmad

В этот день дом принято тщательно убирать и проветривать. Свежий воздух и порядок в доме помогут защитить его от злых духов и вернуть в него благополучие.

В древности на стол ставили хлеб или булочки, которые были выполнены в виде птиц. Это символизировало начало сезона полевых работ. Считалось, что такие угощения приносят удачу и даруют здоровье.

Сны, которые снятся в ночь на 17 марта, часто оказываются пророческими. Они наполнены символами и несут в себе важные сведения. Сон может указать на текущие трудности или рассказать о грядущих событиях.

Что нельзя делать в этот день


В этот день не рекомендуется приобретать дорогостоящие товары, так как они, согласно поверьям, могут быстро испортиться.
Нельзя отправляться в долгую дорогу – она очень вероятно закончится несчастливо. Даже короткие поездки лучше отложить.
В Герасимов день запрещено кричать на котов. Если ослушаться запрета, то можно накликать большие беды, кошка перестанет защищать дом от нечисти.

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