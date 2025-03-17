98-летняя пенсионерка из Великобритании оказалась тайной миллионершей

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В Великобритании, в городе Уитстабл, графство Кент, 98-летняя Хильда Леви, скончавшаяся в 2022 году, оставила после себя состояние в 1,4 миллиона фунтов стерлингов (примерно 155 миллионов рублей), которое было распределено между четырьмя благотворительными организациями. Об этом пишет Daily Mirror.
Эта новость стала известна только во время оглашения ее завещания, что удивило руководителей организаций, так как Леви ранее не имела с ними контактов.
Соседи Хильды были шокированы ее богатством, так как ее дом и сад находились в запущенном состоянии. Исследование жизни Леви показало, что она родилась в Кельне и пережила Холокост, потеряв всю семью. В 1941 году она бежала в Великобританию и была удочерена Эллен Джеффери. После получения гражданства в 1958 году, Хильда работала секретаршей в благотворительной организации принца Филиппа.
Хотя детали о том, как ей удалось накопить такое состояние, остаются неясными, известно, что у нее был состоятельный дядя в США, который оставил значительное наследство своим родственникам и благотворительным организациям.
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Соседи Хильды были шокированы ее богатством, так как ее дом и сад находились в запущенном состоянии. Исследование жизни Леви показало, что она родилась в Кельне и пережила Холокост, потеряв всю семью. В 1941 году она бежала в Великобританию и была удочерена Эллен Джеффери. После получения гражданства в 1958 году, Хильда работала секретаршей в благотворительной организации принца Филиппа.
Хотя детали о том, как ей удалось накопить такое состояние, остаются неясными, известно, что у нее был состоятельный дядя в США, который оставил значительное наследство своим родственникам и благотворительным организациям.
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Дарья Осипова