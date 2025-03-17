Российские товары стали трендом в Китае

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Товары российского производства стали новым трендом в Китае на фоне укрепления торговых отношений между Пекином и Москвой. Об этом сообщает CNN.
«В Китае все чаще можно увидеть pop-up магазины, специализирующиеся на товарах российского производства. За последние годы по всей стране открылись тысячи таких магазинов», — передает издание.
Формат pop-up магазинов подразумевает открытие точек продажи на короткий срок. Такая тенденция благоприятно повлияла на укрепление отношений между Пекином и Москвой. В общем Россия и Китая ежегодно бьют рекорды по объемам торговли. К тому же КНР стала критически важным партнером для РФ на фоне введения санкций в отношении России.
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