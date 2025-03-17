Telegram грозит штраф до 4—х млн за отказ удалить запрещенные наборы стикеров

Фото: iStock/Penderev
Мессенджеру Telegram грозит штраф до 4—х миллионов рублей за отказ удалить запрещенные наборы стикеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
«За неудаление противоправной информации статьей 13.41 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафа для юридических лиц составляет до 4 млн рублей. Роскомнадзор неоднократно привлекал мессенджер Telegram к ответственности по этой статье», — пояснили агентству в ведомстве.
Ранее появилась информация о запрете к распространению двух наборов стикеров с нацистскими изображениями в Telegram. Соответствующее распоряжение было сделано Зуевским районным судом Кировской области. Роскомнадзор уже направил требование в Telegram с требованием удалить запрещенные стикеры.
Читайте также:
В России могут увеличить штрафы за самовыгул животных
Мошенники стали использовать новую схему для доступа к мобильному банку
Минздрав планирует ужесточить проверку водителей на алкоголь и наркотики
Иван Мусатов