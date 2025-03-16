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В России могут увеличить штрафы за самовыгул животных

Депутат ГД Бурматов предложил увеличить штрафы за самовыгул до 50 тыс. руб.
Фото: istockphoto/alexei_tm

Фото: istockphoto/alexei_tm

До 50 тысяч рублей могут увеличить штрафы за самовыгул собак. Об этом в личном Telegram-канале проинформировал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Парламентарий отметил, что законопроект направлен на отзыв в кабмин.
«Штрафы за бесконтрольный выпуск животных я предлагаю увеличить до 50 тысяч рублей. Это поправка в КоАП, и она будет действовать, если факт «самовыгула» установлен, но обошелся без последствий для окружающих», — сказано в сообщении.
Бурматов также назвал самовыгул злом и безответственностью. Депутат подчеркнул, что это запрещается федеральным законодательством. Речь идет о законе об ответственном отношении к питомцам. Бурматов резюмировал, что сегодняшнее наказание «смехотворное» по сравнению с возможными страшными последствиями из-за безответственности хозяев.

Ранее сообщалось, что планирует ужесточить Минздрав.

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#новости
Минздрав планирует ужесточить проверку водителей на алкоголь и наркотики
16 марта 2025, 09:23

Фото: iStock/ronstik

Минздрав планирует ввести более строгие меры проведения проверок водителей на наличие алкогольного и наркотического опьянения. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Правила тестирования на алкоголь и наркотики для автомобилистов остаются прежними, однако освидетельствование не проводится, если человек или его законный представитель не дал на это согласие в письменной форме. В таком случае оформляется справка об отказе, но следует отметить, что соответствующий отказ означает лишение прав на год и более, а также штраф.

Методы проверки на содержание алкоголя и наркотиков в организме водителей не изменились. Также остается прежним алгоритм проведения медицинского освидетельствования, говорится в документе ведомства.

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#машины
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Умер старец Илий, духовник патриарха Кирилла
Духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий умер в возрасте 93 лет жизни
16 марта 2025, 08:39

Фото: iStock/jorgeantonio

Скончался 93-летний батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин) в монастыре Оптина пустынь в Калужской области. Об этом информирует в Telegram-канале пресс-служба религиозного учреждения.
Уточняется, что Илий был духовником Патриарха Московского и всея Руси, и братии монастыря «Оптина пустынь». Причина смерти батюшки не уточняется.

Его братия просит помолиться за усопшего.

Схиархимандрит Илий родился в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1980-х годов он был направлен в качестве духовника в Оптину пустынь после 65-летнего запустения.

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#церковь
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#патриарх кирилл
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Мошенники стали использовать новую схему для доступа к мобильному банку
МВД: Мошенники изобрели новую схему для доступа к мобильному банку и sim-карте
16 марта 2025, 06:15

Фото: iStock/Diy13

МВД России предупредило о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники получают доступ к SIM-картам и мобильному банку, притворяясь сотрудниками операторов связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Звонящий представляется инженером мобильной компании и просит абонента нажать комбинации символов (например, #90 или #09) под предлогом «проверки линии». Выполнение таких действий передаёт контроль над SIM-картой мошенникам, позволяя им совершать платные звонки и получать доступ к банковским приложениям.

«Ни в коем случае не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к вашей sim-карте и будут делать звонки за ваш счет», — уточнялось в материалах МВД РФ.
В МВД рекомендовали немедленно прерывать подобные разговоры, нажав кнопку завершения вызова. Ведомство также напомнило, что настоящие сотрудники операторов не требуют ввода таких команд по телефону.

15 марта «Радио 1» рассказывало о другой схеме аферистов с использованием мобильного телефона. Мошенники стали активно пользоваться уловкой с просьбой перезвонить на указанный номер, чтобы списать крупные суммы с банковских счетов жертв.

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#мвд
#проверки
#контроль
#компании
#сотрудники
#мошенники
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Радиостанция «Голос Америки»* прекратила вещание впервые за 83 года
Директор «Голоса Америки»*: станция замолкла, почти весь штат отправлен в отпуска
16 марта 2025, 04:37

Фото: iStock/demaerre

Более 1,3 тысячи сотрудников радиостанции «Голос Америки»*, финансируемой из бюджета США, отправлены в административный отпуск. Это привело к остановке вещания впервые за 83 года, заявил директор редакции Майкл Абрамовиц.
«Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный «Голос Америки»* замолкает. Сегодня утром я узнал, что практически весь коллектив — более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала — был отправлен в административный отпуск. И я в том числе», — написал Абрамовиц в соцсетях.
Ранее телеканал ABC News сообщил о рассылке уведомлений всему штату о переходе на оплачиваемый отпуск.

Решение связано с указом президента США Дональда Трампа о сокращении деятельности Агентства по глобальным СМИ, курирующего пропагандистские проекты, включая «Голос Америки»* и «Свободу/Свободную Европу»**, признанных в РФ СМИ-иноагентами.

Ранее сообщалось, что российский блогер Даня Милохин одержал вторую победу в карьере на профессиональном боксёрском ринге. Информация опубликована на сайте лиги, организовавшей бой, где Милохин нокаутировал молдавского блогера Василе Жосана в четвёртом раунде.

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*Радиостанция «Голос Америки» признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций
**Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) — признано в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций
#сша
#отпуск
#сми
#проекты
#рф
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Скончался замдиректора центра Боткина Владимир Бедин на 61-м году жизни
15 марта 2025, 11:15

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

На 61-м году жизни скончался замдиректора центра Боткина Владимир Бедин. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на медучреждение.
«С величайшем прискорбием сообщаем, что на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался абдоминальный хирург, заместитель директора по инновационному развитию ММНКЦ имени С.П. Боткина, профессор Владимир Владимирович Бедин», — сказано в публикации.
Владимир Бедин (Фото: Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина)

В центре добавили, что уход Бедина из жизни — огромная потеря для медицины в целом, а также для тех, кто знал лично выдающегося хирурга. Доктор являл собой символ надежды для пациентов, а его работа была безупречна, резюмировали в медучреждении.

Ранее сообщалось, какой известный актер умер от рака крови.

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#мир
#россия
#смерть
#медицина
#здоровье
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