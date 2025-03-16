В России могут увеличить штрафы за самовыгул животных

Фото: istockphoto/alexei_tm
До 50 тысяч рублей могут увеличить штрафы за самовыгул собак. Об этом в личном Telegram-канале проинформировал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Парламентарий отметил, что законопроект направлен на отзыв в кабмин.
«Штрафы за бесконтрольный выпуск животных я предлагаю увеличить до 50 тысяч рублей. Это поправка в КоАП, и она будет действовать, если факт «самовыгула» установлен, но обошелся без последствий для окружающих», — сказано в сообщении.Бурматов также назвал самовыгул злом и безответственностью. Депутат подчеркнул, что это запрещается федеральным законодательством. Речь идет о законе об ответственном отношении к питомцам. Бурматов резюмировал, что сегодняшнее наказание «смехотворное» по сравнению с возможными страшными последствиями из-за безответственности хозяев.
Ранее сообщалось, что планирует ужесточить Минздрав.
Читайте также:
Мошенники стали использовать новую схему для доступа к мобильному банку
Владельцев жилья предупредили о новых правилах в сделках с недвижимостью в 2025 году
Самозанятым россиянам рассказали порядок получения пенсии
Никита Кротов