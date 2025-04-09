99-летний ветеран из Серпухова поделился воспоминаниями военных лет

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Ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Козлов, который в этом году отмечает столетний юбилей, поделился воспоминаниями военных лет. Об этом пишет «360».
На фронт он ушёл в 1942 году, когда ему было всего 16 лет. За время службы прошёл путь от Москвы до Кёнигсберга, был ранен четыре раза.
Первое ранение Козлов получил под Калининым. Затем служил в роте автоматчиков, после — в составе 2-го Белорусского фронта. Прошёл несколько курсов боевой подготовки, после чего был направлен в полковую разведку.
Последнее ранение получил в 1945 году при ликвидации немецкого офицера под Кёнигсбергом. За этот бой был награждён орденом Красной Звезды. День Победы встретил в Курске.
Сегодня Николай Иванович живет в Серпухове. Вместе с супругой Зоей Павловной он воспитал четверых детей, имеет восемь внуков и троих правнуков. Несмотря на возраст, ветеран активно занимается патриотическим воспитанием молодёжи и уже 15 лет подряд участвует в торжествах 9 Мая в Москве.
За личный вклад в Победу и послевоенную деятельность Козлов награждён двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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Первое ранение Козлов получил под Калининым. Затем служил в роте автоматчиков, после — в составе 2-го Белорусского фронта. Прошёл несколько курсов боевой подготовки, после чего был направлен в полковую разведку.
«В 42-м году попал в свою часть полкомвзвода разведки полковой. В звании старшего сержанта. Прошел всю Белоруссию от Витебска, Полоцка, Орши, Себеж. Все города прошел. И три года там пробыл», — рассказал ветеран.
Последнее ранение получил в 1945 году при ликвидации немецкого офицера под Кёнигсбергом. За этот бой был награждён орденом Красной Звезды. День Победы встретил в Курске.
Сегодня Николай Иванович живет в Серпухове. Вместе с супругой Зоей Павловной он воспитал четверых детей, имеет восемь внуков и троих правнуков. Несмотря на возраст, ветеран активно занимается патриотическим воспитанием молодёжи и уже 15 лет подряд участвует в торжествах 9 Мая в Москве.
За личный вклад в Победу и послевоенную деятельность Козлов награждён двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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Дайана Хусинова