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В Подольске 22-м участникам Великой Отечественной войны присвоят звание «Почётный гражданин»

В Подольске 22-м участникам ВОВ будет присвоено звание «Почётный гражданин»
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

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Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

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В Подольске 22 участника Великой Отечественной войны в канун Дня Победы получат звание «Почётный гражданин». Соответствующие поправки внесли в решение местного Совета депутатов от 24.08.2017 №37/2 «О муниципальных наградах городского округа Подольск».
«Наш Президент объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Подольск активно готовится к главному событию — 80-летию Великой Победы. Ветеранам, которых в округе почти 600, с уважением и благодарностью вручаем президентские юбилейные медали, а 22 участника Великой Отечественной войны получат звание «Почётный гражданин». Также предусмотрены единовременные выплаты — федеральные, областные и муниципальные. Все средства будут перечислены до 9 Мая автоматически», — сказал глава муниципального образования Григорий Артамонов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Он отметил, что в городском округе, как и во всей стране, помнят подвиг героев прошлого и поддерживают тех, кто защищает страну в настоящее время.

«Вместе создаём будущее. Благодарю всех, кто вносит вклад в развитие Подольска: жителей, депутатов, предпринимателей, ветеранов, силовые структуры и прокуратуру. Нас объединяет одна цель — сделать наш округ одним из лучших в Подмосковье. Верим в победу. Верим в Подольск. Верим в Россию», — заключил Артамонов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Недавно депутаты местного Совета внесли изменения в решение органа от 25.12.2015 № 10/8 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в городском округе Подольск Московской области». Теперь обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню снятия блокады Ленинграда и ко Дню Победы в Великой Отечественной войне будут получать материальную помощь. В нынешнем году к 80-летнему юбилею Победы 12 блокадников, проживающих в округе, получат по 20 000 рублей.

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Экс-советник Бэннон: Трамп сядет в тюрьму, если демократы победят на следующих выборах
Дональда Трампа предупредили об угрозе тюремного заключения
29 марта 2025, 10:07

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Действующий президент США Дональд Трамп вполне может отправиться в тюрьму. Такой вариант событий возможен в случае победы кандидата от Демократической партии на следующих выборах.
О такой возможности предупредил бывший советник главы государства Стив Бэннон. В беседе с изданием The Hill он отметил, что республиканцы до сих пор пребывают в некой эйфории от победы, одержанной на ноябрьских выборах. Однако на самом деле партия сейчас находится в состоянии войны, считает политик. Если в 2028 году на выборах победят демократы, Трамп вполне может отправиться в тюрьму.

«Мы обманываем себя, если считаем, что демократы не сделают все возможное, чтобы остановить президента Трампа, чтобы использовать любые средства, необходимые для импичмента», — сказал Бэннон, который занимал должность советника во время первого президентского срока Трампа.

Он считает, что демократы будут добиваться отстранения действующего главы государства от власти, если им удастся вернуть себе большинство в Палате представителей Конгресса США.

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Спикер ГД Володин напомнил о законах, вступающих в силу с 1 апреля 2025 года
29 марта 2025, 09:48

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

С 1 апреля 2025 года в России начнут действовать некоторые новые законы. Их перечислил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
Один из этих законов относится к области миграционной политики. Теперь дети иностранцев не могут быть зачислены в российские школы без должного знания русского языка.

«Для поступления ребёнка в школу обязательно будет проведена проверка законности его пребывания на территории нашей страны, а также оценка уровня владения русским языком», — написал спикер нижней палаты российского парламента в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что такая мера имеет важное значение как для самого ребёнка, его социальной адаптации и успешного освоения школьной программы, так и для его одноклассников и учителей.

Кроме того, вводится закон, направленный на борьбу с телефонным мошенничеством. Теперь на одного гражданина России может быть оформлено не более 20-ти сим-карт. Также на портале «Госуслуги» человек сможет проверить, сколько сим-карт на него зарегистрировано.

В детских лагерях заработает единая программа воспитательной работы. Она рассчитана на привитие подрастающему поколению традиционных духовно-нравственных ценностей. Особое внимание будет уделено воспитанию уважения к памяти защитников Отечества и развитию трудолюбия, заключил Вячеслав Володин.

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WSJ: Администрация Трампа хочет добиться контроля над экономикой Украины
29 марта 2025, 09:35

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Администрация американского президента Дональда Трампа настаивает на подписании Киевом такого соглашения, по условиям которого Вашингтон смог бы осуществлять контроль над ключевыми экономическими проектами Украины.
Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на проект соответствующего документа, который уже направлен в Киев. В частности, США хотят получить первоочередное право на участие в инвестиционных и инфраструктурных программах и проектах Украины, связанных с добычей полезных ископаемых. В публикации указано, что планируется создание специального фонда, управляемого в основном из Вашингтона, который будет направлять прибыль на погашение расходов на военную помощь, предоставляемую Украине.

В Киеве опасаются, что подписание такого соглашения ограничит возможности Украины привлекать других инвесторов и восстанавливать разрушенную инфраструктуру. Требования Белого дома, содержащиеся в условиях договора, могут усугубить напряженность в отношениях двух государств, возникшую после февральского конфликта между Трампом и Зеленским, заключают авторы материала.

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#киев
#украина
#экономика
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Да Силва едва не выгнал приехавшего к нему по просьбе Зеленского экс-премьера Италии
Да Силва не принял приехавшего к нему по просьбе Зеленского экс-премьера Италии
29 марта 2025, 08:31

Фото: istockphoto/3dmitry

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва наотрез отказался говорить с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой. Тот приехал к бразильскому лидеру по просьбе Владимира Зеленского.
О своём провалившемся визите в Бразилию рассказал сам итальянский политик, сообщает газета La Repubblica. По словам д'Алемы, Зеленский обратился к нему в кулуарах « балканской инициативы» (саммит стран Юго-Восточной Европы в Тиране, на котором присутствовал Зеленский).

«Он ясно сказал мне, что его страна находится под угрозой катастрофы, потому что "американцы рано или поздно уйдут, а европейцы ненадежны"», — рассказал экс-премьер Италии.

По его словам, глава киевского режима попросил его съездить к президенту Бразилии да Силве и председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы понять, могут ли они «что-то сделать».

«Я поехал, но Лула да Силва чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это американская проблема», — сказал д’Алема.

Визит в Китай, по его словам, также не привёл к каким-то конкретным результатам.

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#китай
#украина
#саммит
#зеленский
#бразилия
#президент
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Новый премьер Канады Карни выступил против сотрудничества с РФ в Артктике
29 марта 2025, 02:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна не будет сотрудничать с Россией в Арктике. Об этом глава государства сказал в ходе брифинга.
«Мы назначили посла (В Арктический совет), чтобы оживить те отношения, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленниками в Арктике, и Россия ни в коей мере не является одной из этих стран», — передает слова Карни РИА Новости.

Напомним, что политик сменил на посту премьер-министра Джастина Трюдо, который ушел в отставку. Экс-премьер оставил свой пост из-за тарифной войны с Вашингтоном. В ходе своего прощального выступления Трюдо не сдержал слез.

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#россия
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