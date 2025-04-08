Ветеран из Орехово-Зуева Александра Алешина рассказала о военном пути

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Александра Алешина из Орехово-Зуева отпраздновала свой 101-й день рождения. В годы Великой Отечественной войны, когда ей было всего 17 лет, она не дождалась повестки и сама пошла в военкомат, чтобы попасть на фронт. Об этом пишет «360».
По ее словам, сначала она работала на заводе, выполняя срочные задания для армии, а затем в 1942 году была направлена под Наро-Фоминск для копки противотанковых рвов.
Алешина вспоминает, как в условиях морозов до — 40 градусов ей и ее товарищам приходилось использовать тяжелый лом, чтобы разбить замерзшую землю. Позже она стала учителем в школе снайперов, подготовив 24 бойца для отправки на фронт.
Александру Алешину демобилизовали в январе 1945 года, Победу она встретила уже дома. В настоящее время ветеран активно взаимодействует с молодежью, рассказывая подросткам о своей жизни и делясь ценным опытом.
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Алешина вспоминает, как в условиях морозов до — 40 градусов ей и ее товарищам приходилось использовать тяжелый лом, чтобы разбить замерзшую землю. Позже она стала учителем в школе снайперов, подготовив 24 бойца для отправки на фронт.
Александру Алешину демобилизовали в январе 1945 года, Победу она встретила уже дома. В настоящее время ветеран активно взаимодействует с молодежью, рассказывая подросткам о своей жизни и делясь ценным опытом.
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Дарья Осипова