Портреты воинов «Бессмертного полка» разместят на подмосковных автобусах

Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики МО
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мФото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики МО
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Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики МО
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Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики МО
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Плакаты с портретами участников Великой Отечественной войны разместят на общественном транспорте Московской области в рамках акции «Бессмертный полк», сообщает пресс-служба регионального министерства информации и молодёжной политики.
«Акция по размещению плакатов в общественном транспорте с фотографиями жителей Московской области, защищавшими Родину, призвана рассказать реальные истории героев, напомнить о важности подвига наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны», — сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.Плакаты будут находится в автобусах в период с 1 по 12 мая.
«В год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества герои будут сопровождать пассажиров на автобусных маршрутах по всему Подмосковью», — отметил руководитель регионального штаба «Бессмертного полка России», член Комиссии по добровольчеству (волонтёрству) и вопросам СВО Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов.Он добавил, что такие акции на общественном транспорте уже проводились в прошлом и позапрошлом году и вызывали положительный отзыв у жителей.
Для участия в акции информацию о своих родственниках — участниках ВОВ, тружениках тыла, детях войны, узниках концлагерей — следует направить в организацию «Бессмертный полк». Больше информации можно найти по ссылке.
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