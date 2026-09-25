Минкультуры расширило льготное кредитование проектов по сохранению ОКН
Министерство культуры России информирует о расширении программы льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия.
24 августа 2026 года утверждены новые Правила возмещения российским кредитным организациям и госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» недополученных доходов по кредитам, выданным для проведения работ по сохранению ОКН, в составе Решения о порядке предоставления субсидии № 24-67441-01986-Р.
Изменения предусматривают возможность льготного кредитования проектов по сохранению ОКН, состояние которых не является неудовлетворительным, но требует проведения ремонтно-реставрационных работ.
Кроме того, льготная ставка кредитования снижена до 6% для ОКН, которые после проведения работ будут использованы под гостиницы категории не менее «двух звезд» — без ограничения по номерному фонду и площади объекта. Льготный период кредитования увеличен с 2 до 5 лет после приведения ОКН в удовлетворительное состояние.
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