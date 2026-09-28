На ВДНХ наградили лучших экспортеров России

28 сентября 2026, 16:26

Фото: istockphoto /Olga Donchuk

22 сентября в павильоне «Космос» на ВДНХ состоялась церемония награждения победителей Всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России». Организатор – Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). Премия учреждена Правительством РФ и входит в нацпроект «Международная кооперация и экспорт».





В 2026 году на участие поступила 1341 заявка из 76 регионов всех восьми федеральных округов: 299 – от крупного бизнеса, 1042 – от МСП и ИП. Лучшими признаны 34 компании и предпринимателя. В порядок проведения премии внесены изменения: конкурс интегрирован с национальной программой продвижения «Сделано в России», что дает обладателям отличительного знака программы дополнительные преимущества. Обновленный регламент также актуализировал перечень номинаций.



Художественная часть соединила искусство и высокие технологии: Иван Бессонов и Максим Емец выступили на MIDI-протезе Motorica, робот Грин от Сбера станцевал с солисткой Большого театра Станиславой Постновой, выступили OTYKEN, Аида Гарифуллина с Кай Сином и Полина Гагарина с Большим детским хором имени Попова.





«Бизнес, который выходит на экспорт, направлен в будущее. И имя этому предложению – "Сделано в России"», – отметила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.