Жители Пушкинского округа внесли в программу ЕР более 27 тысяч предложений
Свыше 27 тысяч предложений, касающихся благоустройства, здравоохранения, дорог и транспорта, а также сферы ЖКХ внесли жители Пушкинского округа в Народную программу партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Свои предложения и пожелания пушкинцы передавали по телефону горячей линии, вносили через общественные приёмные ЕР и на личных встречах с представителями партии.
«За каждой инициативой жителей стоит конкретная задача, решение которой должно значительно улучшить их комфорт и общее качество жизни», — отмечается в сообщении.Наказы для «Единой России» стали темой обсуждения на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами региональных министерств, ведомств и округов.