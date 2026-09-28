Жители Пушкинского округа внесли в программу ЕР более 27 тысяч предложений

28 сентября 2026, 16:20

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Свыше 27 тысяч предложений, касающихся благоустройства, здравоохранения, дорог и транспорта, а также сферы ЖКХ внесли жители Пушкинского округа в Народную программу партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Свои предложения и пожелания пушкинцы передавали по телефону горячей линии, вносили через общественные приёмные ЕР и на личных встречах с представителями партии.





«За каждой инициативой жителей стоит конкретная задача, решение которой должно значительно улучшить их комфорт и общее качество жизни», — отмечается в сообщении.