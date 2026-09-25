Росмолодежь поддержит Всероссийский ИИ-хакатон «Креативное поколение»
Росмолодежь сообщила о поддержке федерального проекта в сфере креативных индустрий и искусственного интеллекта – Всероссийского ИИ-хакатона «Креативное поколение».
Проект проводится в двух форматах. Федеральный ИИ-хакатон «Креативное поколение» предполагает бесплатное участие для всех граждан РФ вне зависимости от возраста. Принимаются проекты из любых 16 креативных индустрий с обязательным использованием нейросетей. Партнерское событие «ИИ-хакатон Креативное поколение. Школы» – пятидневный офлайн-интенсив для топ-100 частных школ совместно с Московской Экономической Школой, где команды до 300 человек решают реальные кейсы от бизнеса и государства.
Проект стартует 30 сентября 2026 года и завершится торжественной церемонией награждения победителей 1 декабря 2027 года в рамках Национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. Подробности – на сайте.
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