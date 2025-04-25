«А ноги на стол можно класть?»: Филолог резко раскритиковала смену ударения в слове «звонит»

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Специалисты РАН заявили, что ударение в слове «звонит» официально будет падать на первый слог. Там утверждают, что «звОнит» — это не ошибка, а естественная эволюция русского языка: во всех глаголах на «-ить» последние сто лет ударение постепенно сдвигается на первый слог.
Доктор филологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова заведующая кафедрой медиа обеспечения госинтересов и нацбезопасности Президентской академии Лидия Малыгина в беседе с «Радио 1» заявила, что подобное решение в пользу ударения на первый слов может быть движением в сторону безграмотной речи.
По ее словам, речь — визитная карточка человека, которая во многом определяет жизнь.
Она подчеркнула, что играть с ударение можно только в случае приращения смысла — намеренно, когда есть двойное дно или комический эффект.
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«Сначала мы расшатываем норму языка, потом расшатываем нормы речи, то есть использование языка на практике, а потом и нормы поведения: а, может, и ноги на стол можно класть? Может, и здороваться не нужно?» — поделилась мнением эксперт.
По ее словам, речь — визитная карточка человека, которая во многом определяет жизнь.
«Никто изменения не вносил в словари и справочники, и норма звонИт является строгой. Иногда бывает так, что публично какой-нибудь чиновник произнес неверно, а потом просит филологов, найти решение, чтобы как-то загладить свою ошибку и сделать вид, что он не такой безграмотный», — сказала филолог.
Она подчеркнула, что играть с ударение можно только в случае приращения смысла — намеренно, когда есть двойное дно или комический эффект.
«И в бытовой сфере общения, и в деловой коммуникации, и в научной речи, и в медиа нужно уважать норму речи и языка. 90 процентов людей, как я заметила, не поддерживает вот это раскачивание нормы «звонИт/звОнит», и вообще даже гипотезу о том, что ударение может меняться. Нам нужно показывать богатство грамотной речи, пользоваться языком максимально эффективно — это наше наследие», — завершила Малыгина.
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Анастасия Панченко