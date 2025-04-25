«А ноги на стол можно класть?»: Филолог резко раскритиковала смену ударения в слове «звонит»

Специалисты РАН заявили, что ударение в слове «звонит» официально будет падать на первый слог. Там утверждают, что «звОнит» — это не ошибка, а естественная эволюция русского языка: во всех глаголах на «-ить» последние сто лет ударение постепенно сдвигается на первый слог.