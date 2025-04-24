«ЗвОнит» вместо «звонИт»: Филологи предсказали неизбежную смену нормы ударения в слове

В аэропортах Жуковский (в Московской области) и Грабцево (Калуга) введены временные ограничения на работу по приему и отправке воздушных судов для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своём Telegram-канале.