«ЗвОнит» вместо «звонИт»: Филологи предсказали неизбежную смену нормы ударения в слове

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Ударение в слове «звонит» постепенно смещается на первый слог, и этот процесс, вероятно, необратим. В будущем такое произношение станет нормой, рассказала РИА Новости доктор филологических наук Мария Каленчук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН.
«Сюжет с ударением на слово «звонит». Почему сейчас налево и направо говорят «звОнит», а не «звонИт»? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом («звОнит») будущее», — поделилась она.По её словам, изменение ударения в глаголах на «-ить» — часть общей тенденции, наблюдаемой последние 100 лет. Если раньше ударение падало на окончание, сейчас оно всё чаще смещается на основу слова. Аналогичные изменения произошли с глаголами «варит», «солит» и «дружит». В случае со словом «звонит» процесс начался позже, но уже набирает силу, хоть и медленно.
Каленчук подчеркнула, что такие перемены следуют определённой языковой модели. По её прогнозам, ударение на первый слог в слове «звОнит» со временем станет нормой, как это уже случилось с другими глаголами.
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