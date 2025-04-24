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«Будет огромное преимущество»: Путин призвал активнее применять ИИ на поле боя

Путин указал на необходимость активнее использовать преимущества ИИ в военном деле
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин заявил о критической важности внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в военной сфере для обеспечения превосходства на поле боя. Об этом президент России сообщил во время заседания Военно-промышленной комиссии, передаёт ТАСС.
Глава государства подчеркнул необходимость ускорения разработки и внедрения отечественных защищённых программных решений на базе ИИ, особенно в системах управления войсками. По его словам, потенциал таких технологий способен кардинально изменить баланс сил в современных конфликтах.

«И кто быстрее начнет осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя. Никогда не нужно об этом забывать», — указал президент РФ.
Путин акцентировал, что преимущество получит та страна, которая первой интегрирует передовые алгоритмы в оборонные стратегии.

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«ЗвОнит» вместо «звонИт»: Филологи предсказали неизбежную смену нормы ударения в слове
Филолог Каленчук: в будущем ударение в слове «звонит» переместится на первый слог
24 апреля 2025, 05:23

Фото: iStock/Aghavni Shahinyan

Ударение в слове «звонит» постепенно смещается на первый слог, и этот процесс, вероятно, необратим. В будущем такое произношение станет нормой, рассказала РИА Новости доктор филологических наук Мария Каленчук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН.
«Сюжет с ударением на слово «звонит». Почему сейчас налево и направо говорят «звОнит», а не «звонИт»? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом («звОнит») будущее», — поделилась она.
По её словам, изменение ударения в глаголах на «-ить» — часть общей тенденции, наблюдаемой последние 100 лет. Если раньше ударение падало на окончание, сейчас оно всё чаще смещается на основу слова. Аналогичные изменения произошли с глаголами «варит», «солит» и «дружит». В случае со словом «звонит» процесс начался позже, но уже набирает силу, хоть и медленно.

Каленчук подчеркнула, что такие перемены следуют определённой языковой модели. По её прогнозам, ударение на первый слог в слове «звОнит» со временем станет нормой, как это уже случилось с другими глаголами.

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В аэропортах Москвы и Калуги введены временные ограничения на полеты
Росавиация: Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Жуковский и Калуга
24 апреля 2025, 01:40

Фото: iStock/Sitikka

В аэропортах Жуковский (в Московской области) и Грабцево (Калуга) введены временные ограничения на работу по приему и отправке воздушных судов для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своём Telegram-канале.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — указали в Росавиации.
Воздушные гавани перестали принимать и отправлять рейсы с 00:45 (Калуга) и 01:00 (Жуковский) по московскому времени. По данным ведомства, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов предпринимают все меры для минимизации рисков.

Ограничения носят превентивный характер, но точные сроки их действия пока не уточняются.

Также «Радио 1» передавало, что на всей территории Липецкой области вечером 23 апреля в 23:00 был введен режим воздушной опасности.

В ночь с 23 на 24 апреля сообщалось, что президент США Дональд Трамп высказался о малой вероятности встречи с Путиным в Саудовской Аравии. Визит Трамп в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар пройдет с 13 по 16 мая.

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#telegram
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Юный сын Трампа Бэррон стал тайно дружить с однокурсниками через Xbox
23 апреля 2025, 22:13

Бэррон, Дональд и Мелания Трамп (Фото: РИА Новости/ Алексей Агарышев)

Младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон нашел способ дружить с однокурсниками, несмотря на необходимость все время думать о своей безопасности, сообщило издание Page Six со ссылкой на информатора.
19-летний сын президента США учится в Нью-Йоркском университете. Однако в кампусе он постоянно окружен охранниками, что мешает ему насладиться студенчеством в полной мере. Чтобы заводить друзей, Бэррон решил тайно общаться с ними через игровую консоль Xbox.

Свой ник сын Трампа передает лишь тем, с кем общался лично.

«Это культура геймерского братства», — отметил инсайдер.

В консоль встроен сервис, который позволяет юноше общаться с товарищами как текстовыми, так и голосовыми сообщениями.

Бэррон опасается давать другим студентам номер телефона, так как они могут слить его. Тогда сыну американского президента постоянно будут звонить разные люди, и он будет вынужден сменить номер. Отмечалось, что для онлайн-общения он также использует приложение Discord.

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Россию на похоронах Папы Римского Франциска представит министр культуры Любимова
23 апреля 2025, 19:25

Ольга Любимова (фото: Telegram @olga_b_lyubimova)

Россию на похоронах Папы Римского Франциска представит министр культуры Ольга Любимова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Отмечается, что такое решение было принято главой государства Владимиром Путиным.

Напомним, что похороны Папы Римского Франциска состоятся 26 апреля.

Ранее сообщалось, что перстень, принадлежащий понтифику, будет уничтожен молотком. Ликвидация украшения будет осуществлена в ходе специальной церемонии. Это необходимо, чтобы избежать подделок, поскольку перстень традиционно использовался для проставления официальной печати. После этого кольцо положат в гроб Папы Римского.

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Скончался создатель «Богемской рапсодии» Рой Томас Бейкер
23 апреля 2025, 19:11

Фото: iStock/Boris Ipatov

Скончался один из самых успешных музыкальных продюсеров 1970-х и 80-х годов. Рой Томас Бейкер помогал создавать хиты для знаменитой группы Queen.
Бейкера не стало 12 апреля в его доме в Лейк-Хавасу-Сити в штате Аризона. Продюсеру было 78 лет. О его смерти стало известно из сообщения пресс-секретаря Боба Мерлиса, которое передаёт издание Super.

Рой Томас Бейкер помогал создавать хиты для таких групп, как Queen, The Cars, Journey, Mötley Crüe и Foreigner. Также он помогал продюсировать одну из самых нестандартных поп-композиций – «Богемскую рапсодию».

Ранее сообщалось, что на 80-м году жизни скончался Колин Берри, который на протяжении 25 лет комментировал «Евровидение».

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