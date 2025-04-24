«Будет огромное преимущество»: Путин призвал активнее применять ИИ на поле боя

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Владимир Путин заявил о критической важности внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в военной сфере для обеспечения превосходства на поле боя. Об этом президент России сообщил во время заседания Военно-промышленной комиссии, передаёт ТАСС.
Глава государства подчеркнул необходимость ускорения разработки и внедрения отечественных защищённых программных решений на базе ИИ, особенно в системах управления войсками. По его словам, потенциал таких технологий способен кардинально изменить баланс сил в современных конфликтах.
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«И кто быстрее начнет осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя. Никогда не нужно об этом забывать», — указал президент РФ.Путин акцентировал, что преимущество получит та страна, которая первой интегрирует передовые алгоритмы в оборонные стратегии.
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Мария Моисеева