Абхазия открывает регулярное авиасообщение с Россией впервые с 1993 года

Сегодня, 1 мая, Россия и Абхазия возобновляют регулярное авиасообщение после более чем 30-летнего перерыва. Самолёт авиакомпании «ЮВТ Аэро» выполнит первый с 1993 года рейс из московского аэропорта Внуково во вновь открывшуюся воздушную гавань Сухуми.