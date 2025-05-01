Абхазия открывает регулярное авиасообщение с Россией впервые с 1993 года

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Сегодня, 1 мая, Россия и Абхазия возобновляют регулярное авиасообщение после более чем 30-летнего перерыва. Самолёт авиакомпании «ЮВТ Аэро» выполнит первый с 1993 года рейс из московского аэропорта Внуково во вновь открывшуюся воздушную гавань Сухуми.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в администрации президента Абхазии Бадры Гунбы. Пассажирам рейса из Москвы в Сухуми будет представлена концертная программа с участием известных абхазских и российских артистов, посвящённая дружбе народов и Победе в Великой Отечественной войне.
Второй рейс из Москвы в Сухуми стартует 3 мая, а затем полёты будут осуществляться раз в неделю по субботам. Время отправления борта из Внуково — 14:30. В столице Абхазии самолёт приземлится в 18:00. Из Международного аэропорта им. В. Г. Ардзинбы самолёты будут отправляться в 19:30, посадка во Внуково — в 23:00. Все рейсы будут выполняться на 50-местном самолёте Bombardier CRJ200.
В будущем маршрут поддержат также авиакомпании Ifly и «НордСтар», Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) уже выдало перевозчикам соответствующие допуски.
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Второй рейс из Москвы в Сухуми стартует 3 мая, а затем полёты будут осуществляться раз в неделю по субботам. Время отправления борта из Внуково — 14:30. В столице Абхазии самолёт приземлится в 18:00. Из Международного аэропорта им. В. Г. Ардзинбы самолёты будут отправляться в 19:30, посадка во Внуково — в 23:00. Все рейсы будут выполняться на 50-местном самолёте Bombardier CRJ200.
В будущем маршрут поддержат также авиакомпании Ifly и «НордСтар», Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) уже выдало перевозчикам соответствующие допуски.
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Александр Бойцов