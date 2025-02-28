Росавиация временно ограничила рейсы в аэропорту Шереметьево

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В московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Решение принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в Росавиации.
Ограничения действуют с 02:41 по московскому времени. В настоящее время аэропорт временно прекратил прием и отправку рейсов.
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«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — сообщили в пресс-службе Росавиации.Ранее сообщалось, что в ряде регионов России предсказали температуру ниже нормы в марте. Также «Радио 1» передавало, что стал известен срок для получения накопительной части пенсии.
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Мария Моисеева