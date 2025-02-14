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В России призывают наладить прямое авиасообщение с Абхазией. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и транспорта республики. Российские регионы, как отмечается, активно заявляют о готовности к сотрудничеству в этом направлении.
В абхазском ведомстве отметили, что о готовности запустить авиасообщение с Абхазией заявили в Нижнем Новгороде, а ЯНАО, Коми и ХМАО уже ведут работу над организацией авиарейсов.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество с Россией поможет Абхазии восстановить многие туристические направления и создать комфортные условия для путешественников.
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«Данная инициатива подчеркивает высокую востребованность маршрута и свидетельствует о значительном потенциале для развития туризма в Абхазии», — приводят в RT сообщение Минэнерго Абхазии.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество с Россией поможет Абхазии восстановить многие туристические направления и создать комфортные условия для путешественников.
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Данил Пономарев