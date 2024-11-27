Власти Пакистана захотели запустить прямые рейсы в Россию и Белоруссию

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Власти Пакистана захотели запустить прямое авиасообщение с Россией и Белоруссией. Об этом заявил министр коммуникаций, приватизации и инвестиций исламской республики Абдул Алим Хан, передает местное издание The News International.
Утверждается, что Исламабад уже начал работу над возобновлением прямых рейсов в Москву и Минск в рамках усилий по укреплению торговых отношений и улучшению региональной связи. Абдул Алим Хан добавил, что власти государства уделяют особое внимание расширению сотрудничества с соседними странами и ключевыми международными партнерами.
Ранее сообщалось, что в Пакистане прогремел взрыв возле международного аэропорта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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