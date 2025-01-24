Абитуриентам вузов и колледжей Подмосковья предоставят 21 тыс. бюджетных мест

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Свыше 21 тысячи бюджетных мест предоставят в этом году поступающим высшие и средние профессиональные учебные заведения Московской области, при этом в приоритете будут дети участников специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, передаёт пресс-служба регионального парламента.
«В подмосковных вузах и колледжах в 2025-2026 учебном году будет предоставлено более 21 тысячи бюджетных мест. Конечно, особое преимущество у детей участников СВО», — сказал Игорь Брынцалов.В Мособлдуме напомнили, что детям участников СВО предоставляются преференции при приёме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, первоочередное право на зачисление в среднее профессиональное учебное заведение, а также бесплатное горячее двухразовое питание.
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