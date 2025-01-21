В Подмосковье провели форум амбассадоров проекта «Профессионалитет»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
На базе Красногорского колледжа в Международный день наставничества прошёл Молодёжный форум амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет» Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
Форум открыл замминистра образования Московской области Сергей Куколев. Он подчеркнул значимость развития профессиональных компетенций среди молодёжи и роль в этом проекта «Профессионалитет».
По данным министерства, форум собрал студентов и молодых специалистов со всего Подмосковья. На мероприятии прошли мастер-классы и тренинги. Участники обменялись образовательными практиками.
Кураторы и активные амбассадоры в ходе форума получили благодарственные письма за вклад в популяризацию проекта «Профессионалитет», развитие системы среднего профессионального образования.
С 2023 года Минпросвещения России реализует Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Оно включает чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий. Состязания проводятся по востребованным компетенциям для школьников от 14 лет и студентов профессиональных образовательных организаций.
В декабре прошлого года во всех регионах России стартовал третий чемпионатный цикл. Он начался с отборочного этапа на базе профессиональных образовательных организаций. Следующий этап – региональный, который будет проходить до 15 марта 2025 года.
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«Амбассадоры сегодня являются ключевыми наставниками молодого поколения. Они помогают абитуриентам с профориентацией, знакомят с перспективными направлениями профессиональной деятельности», – сказал Куколев.
По данным министерства, форум собрал студентов и молодых специалистов со всего Подмосковья. На мероприятии прошли мастер-классы и тренинги. Участники обменялись образовательными практиками.
Кураторы и активные амбассадоры в ходе форума получили благодарственные письма за вклад в популяризацию проекта «Профессионалитет», развитие системы среднего профессионального образования.
С 2023 года Минпросвещения России реализует Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Оно включает чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий. Состязания проводятся по востребованным компетенциям для школьников от 14 лет и студентов профессиональных образовательных организаций.
В декабре прошлого года во всех регионах России стартовал третий чемпионатный цикл. Он начался с отборочного этапа на базе профессиональных образовательных организаций. Следующий этап – региональный, который будет проходить до 15 марта 2025 года.
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Лора Луганская