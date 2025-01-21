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В Подмосковье провели форум амбассадоров проекта «Профессионалитет»

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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На базе Красногорского колледжа в Международный день наставничества прошёл Молодёжный форум амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет» Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
Форум открыл замминистра образования Московской области Сергей Куколев. Он подчеркнул значимость развития профессиональных компетенций среди молодёжи и роль в этом проекта «Профессионалитет».
«Амбассадоры сегодня являются ключевыми наставниками молодого поколения. Они помогают абитуриентам с профориентацией, знакомят с перспективными направлениями профессиональной деятельности», – сказал Куколев.


По данным министерства, форум собрал студентов и молодых специалистов со всего Подмосковья. На мероприятии прошли мастер-классы и тренинги. Участники обменялись образовательными практиками.

Кураторы и активные амбассадоры в ходе форума получили благодарственные письма за вклад в популяризацию проекта «Профессионалитет», развитие системы среднего профессионального образования.

С 2023 года Минпросвещения России реализует Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Оно включает чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий. Состязания проводятся по востребованным компетенциям для школьников от 14 лет и студентов профессиональных образовательных организаций.

В декабре прошлого года во всех регионах России стартовал третий чемпионатный цикл. Он начался с отборочного этапа на базе профессиональных образовательных организаций. Следующий этап – региональный, который будет проходить до 15 марта 2025 года.

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Подмосковная акция «Покорми птиц» продлится до 20 февраля
21 января 2025, 19:34

Фото: Марина Епищева / МБОУ СОШ №1

Акция «Покорми птиц» продолжится в городских округах Подмосковья до 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона, запустившего акцию.
Муниципалитеты подвели первые итоги по числу участников акции. Так, в Серпухове более 9 тыс. жителей приняли участие в различных активностях. Школьники развесили более 660 кормушек. В округе прошли конкурсы рисунков, олимпиады, мастер-классы по изготовлению кормушек и «Синичкин день».
«В городском округе Чехов более 1 тыс. человек развесили 368 кормушек. Родители и ученики подошли к их изготовлению творчески, создавая как традиционные деревянные, так и оригинальные съедобные варианты. Особое внимание уделяли экологическому просвещению детей. Для них проводили интерактивные занятия, где дети изучали виды птиц, их повадки и особенностях питания», – отметили в министерстве.
В Доме детского творчества в Волоколамске устроили творческий муниципальный конкурс «Помоги птицам». Его участниками стали свыше 160 человека. Были определены победители в номинациях «Фотография с ребёнком, запечатлённым в процессе кормления птиц» и «Кормушки для птиц, изготовленные своими руками».

Как отметили в Минэкологии, акция не только способствует сохранению популяций птиц, но и помогает развивать у молодёжи любовь к природе, ответственное отношение к окружающей среде.

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В Подмосковье первый ребёнок-сирота получил электронный сертификат на квартиру
21 января 2025, 18:32

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области выдали первый электронный сертификат на покупку квартиры для детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Дети-сироты, не имеющие жилья, получают в рамках региональной программы «Жилище» квартиру или жилищный сертификат на её покупку по достижении совершеннолетия.
«Жилищный сертификат – выбор наших детей-сирот. С этого года мы перевели его в цифровой формат, а подачу заявления сделали полностью электронной. Ребёнку больше не нужно приходить в МФЦ или в органы опеки. Сам сертификат доступен в личном кабинете на портале госуслуг», – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как уточнили в ведомстве, первым обладателем цифрового жилищного сертификата стал Денис из Долгопрудного. Всего же в этом году жильём обеспечат 913 сирот Московской области.

Подать заявление на получение жилищного сертификата можно на региональном портале госуслуг.

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Фаршированные перцы: как приготовить вкусное и сытное блюдо, которое никого не оставит равнодушным
21 января 2025, 18:09

Фото: istockphoto / MariaUspenskaya

Фаршированные перцы — это классическое блюдо, которое радует своим вкусом и ароматом. Они могут стать как основным блюдом, так и отличным дополнением к вашему столу. «Радио 1» расскажет, как легко и быстро приготовить фаршированные перцы с мясом и рисом.

Ингредиенты


  • 4 крупных сладких перца (красные, желтые или зеленые);
  • 300 г мясного фарша (говядина, свинина или курица);
  • 100 г риса (лучше использовать круглый);
  • 1 средняя луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 морковь;
  • 400 мл томатного соуса или 3-4 свежих помидора;
  • соль и черный перец по вкусу;
  • специи (базилик, орегано, паприка) по желанию;
  • оливковое масло для обжаривания;
  • зелень для подачи (петрушка или укроп).
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Инструкция


  • Подготовка риса
Промойте рис под холодной водой, затем отварите его в подсоленной воде до полуготовности (примерно 10 минут). После варки откиньте на дуршлаг и дайте остыть.

  • Подготовка овощей
Лук и чеснок мелко нарежьте. Морковь натрите на крупной терке.


Фото: istockphoto / ehaurylik
  • Обжарка начинки
На сковороде разогрейте оливковое масло. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок и морковь, продолжайте обжаривать еще 3-4 минуты. Затем добавьте мясной фарш, обжаривайте до готовности, помешивая.

  • Смешивание начинки
В готовую мясную массу добавьте отваренный рис, посолите и поперчите по вкусу. При желании добавьте специи и тщательно перемешайте.

  • Подготовка перцев
Срежьте верхушки перцев и удалите семена. Если хотите, можно слегка обдать их кипятком для мягкости.

  • Фарширование
Наполните каждый перец приготовленной начинкой, утрамбовывая ее.

  • Приготовление в соусе
Выложите фаршированные перцы в кастрюлю или форму для запекания. Залейте томатным соусом (или нарезанными помидорами) так, чтобы они были наполовину покрыты соусом.

  • Запекание
Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 180°C духовке около 40-50 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10-15 минут до золотистой корочки.

Фото: istockphoto / OksanaKiian

С чем употреблять


Фаршированные перцы отлично сочетаются с салатом из свежих овощей. Также можно употреблять их с нежным йогуртовым соусом или сметаной. Подавайте фаршированные перцы горячими, украсив зеленью. Они могут быть как самостоятельным блюдом, так и частью праздничного стола.

Приятного аппетита!

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#продукты
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Глава Красногорска Волков встретился с бойцами СВО
21 января 2025, 18:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Встречу с бойцами, вернувшимися после выполнения боевых задач в зоне СВО, провёл глава городского округа Красногорск Дмитрий Волоков, он обсудил с ними наиболее актуальные вопросы и дальнейшее взаимодействие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Вернувшиеся домой бойцы стремятся найти себя в различных сферах деятельности — спорте, патриотическом воспитании, а также освоить новые профессии. Дмитрий Волоков отметил, что вовлечённость в решение текущих вопросов героев СВО, а также помощь им с адаптацией и трудоустройством является абсолютным приоритетом для администрации округа», — говорится в сообщении.
Глава округа добавил, что такие встречи с героями СВО планируется проводить на регулярной основе.

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#красногорск
#сво
#дмитрий волков
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Бабушкина классика за 5 шагов: идеальные блинчики на молоке
21 января 2025, 18:02

Фото: istockphoto / Yana Tatevosian

Блины — это традиционное блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Их можно подавать с различными начинками и соусами, что делает их универсальным угощением для любого стола. «Радио 1» расскажет, как приготовить идеальные блины.

Ингредиенты


  • Молоко — 500 мл;
  • яйца — 2 штуки;
  • мука — 1 стакан (200 г);
  • сахар — 2 столовые ложки;
  • соль — 1/2 чайной ложки;
  • разрыхлитель теста — 1/2 чайной ложки;
  • растительное масло — 2 столовые ложки;
  • вода (по необходимости) — 100 мл.

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Инструкция


  • Подготовка теста


В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до образования пены. Постепенно влейте молоко, продолжая взбивать массу венчиком или миксером.

  • Просеивание муки


Просейте муку через сито, чтобы избежать комков и сделать тесто более воздушным. Добавьте муку к яичной смеси, перемешайте до однородности.

  • Разбавление теста


В случае необходимости добавьте немного воды, чтобы тесто имело консистенцию жидкой сметаны. Тесто должно быть достаточно текучим, но не слишком жидким.

  • Приготовление блинов


Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смазать растительным маслом. Налейте немного теста на сковороду, равномерно распределяя его по поверхности, наклоняя сковороду. Выпекайте блин с одной стороны до золотистой корочки, затем переверните на другую сторону и жарьте еще 1-2 минуты.

  • Повторение процесса


Повторяйте шаги, пока не израсходуете все тесто, смазывая сковороду растительным маслом перед каждым новым блином.

Фото: istockphoto / Olga Nikiforova

С чем употреблять


Блины можно подавать с разными начинками и добавками. Прекрасно сочетаются с:

  • медом и сгущенным молоком для сладкого завтрака;
  • вареньем или ягодами для легкого и полезного перекуса;
  • творогом, сметаной и фруктами;
  • лососем, икрой, салатами или мясом для более сытного варианта.

Как подают


Традиционно блины подают в стопочках, украшая их свежими ягодами, зеленью или орехами. Для того чтобы блины не остыли, их можно накрыть полотенцем или держать в теплой духовке.

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#блины
#еда
#блюда
#продукты
#рецепты
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Подрядчик начал заливать бетон при строительстве детского сада в Солнечногорске
21 января 2025, 17:48

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В посёлке Поварово городского округа Солнечногорск идёт строительство детского сада на 250 мест. Министерство строительного комплекса Московской области сообщает, что подрядчик начал заливать бетон.
«Строительство детского сада проходит по госпрограмме Московской области за счет бюджета. В настоящее время на объекте работают 24 человека, 4 единицы техники. Строители проводят работы по заливке бетона, уплотнению фундамента и вертикальных конструкций», — говорится в сообщении.
Здание будет иметь площадь около 4 тысяч квадратных метров. В детском саду предусмотрено 10 групп, включая две ясельные. В здании будут колясочная, помещение охраны, медицинский кабинет, пищеблок, групповые ячейки, кабинеты логопеда и психолога, залы для музыкальных и физкультурных занятий, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории планируется провести комплексное благоустройство, установить игровые и спортивные площадки, уличное освещение и выполнить озеленение.

Завершить строительство планируется в текущем году.

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#строители
#детсад
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Работники челябинского завода стали миллионерами по ошибке бухгалтеров
21 января 2025, 17:46

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Работники одного предприятия в Челябинске стали миллионерами из-за ошибки бухгалтерии, сообщила газета «Комсомольская правда».
Одному из сотрудников завода вместо декабрьской зарплаты перечислили на карту в 100 раз больше положенных 50 тысяч рублей, и случай оказался не единственным.

«Кому-то пять миллионов, кому-то восемь миллионов. Радости работяг не было предела», — описывают авторы материала произошедшее.

Отмечалось, что некоторые рабочие тут же связались с начальством, но еще не понимают, как вернуть деньги.

Глава коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Илья Филатов рассказал, что если сотрудники не сделают это добровольно, то компании придется доказывать свою правоту в суде. Подчеркивалось, что четкого определения счетной ошибки в законодательстве нет, а суды, как показывает практика, придерживаются своих интерпретаций и иногда «принимают сторону работников».

«Работодатель, конечно, может выиграть. Но судебное разбирательство может затянуться на длительное время», — уточнил юрист.

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#челябинск
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Школьники из Красногорска создали уникальную лодку для спасения водоёмов от загрязнений
21 января 2025, 17:35

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Ученики из Красногорска создали уникальную лодку, которая может быть использована для борьбы с экологическими катастрофами. Например, она способна очищать водоёмы от мазута после разливов нефти, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Лодка изготовлена из пластика, который был распечатан на 3D-принтере, и оснащена VR-камерой. В настоящее время её главная функция заключается в сборе мусора на реках и прудах. Однако молодые изобретатели работают над усовершенствованием модели, чтобы она могла успешно выполнять более сложные задачи, такие как устранение разливов нефти и мазута.

Юные жители Красногорска предложили новаторскую идею, которая особенно актуальна в наше время, когда на пляжах Анапы волонтёры пытаются устранить последствия экологической катастрофы. Это изобретение может стать значительным вкладом в охрану окружающей среды.

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#экология
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В Подмосковье в 2025 году планируют запустить 22 проекта реновации
21 января 2025, 17:16

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В Московской области в работе находятся 335 проектов реновации. В новые дома переедут более 76 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.
«Восемь проектов стартовали в прошлом году. Жильё в Мытищах, Коломне, Одинцово, Дубне, Серпухове и Фрязине получат более 2,5 тыс. человек. В планах на этот год – запустить ещё 22 проекта и привести в порядок более 342 га заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий. В новые квартиры въедут более 6 тыс. жителей», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Как отметили в министерстве, цель программы реновации – обновить городские территории и переселить людей из аварийного жилья в современное.

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