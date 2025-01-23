Куда сходить на День студента в Подмосковье: топ-7 мест для отдыха

Фото: istockphoto / Drazen Zigic
Ежегодно 25 января отмечается День студента — праздник, который объединяет молодежь и студентов со всей страны. Подмосковье предлагает множество интересных мест и мероприятий, где можно весело отпраздновать этот день. «Радио 1» расскажет, куда стоит сходить на День студента в Подмосковье.
Зарайск
- Зарайский центральный парк
Кроме того, запланированы вечер караоке и викторина «Отличник» с опросом. Сказочные персонажи будут ждать посетителей на главной аллее парка, чтобы раздать им сладкие подарки.
Подольск
- Парк культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске
В программе мероприятия — мастер-классы по фигурному катанию и хоккею, беспроигрышная лотерея, квиз, выставки и дискотека на льду. Все эти активности будут доступны гостям праздника абсолютно бесплатно.
Истра
- Парк «Фабричный»
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Сергиев Посад
- Парк «Скитские пруды»
Также жителей и гостей городского округа приглашают на главный праздник, посвященный Дню студента. Мероприятие пройдёт 27 января в 18:00.
Фото: istockphoto / Олег Копьёв
Серпухов
- Парк имени О. Степанова
Кроме того, посетители мероприятия смогут увидеть спектакль «Ку-ку, Танюшкин».
Пушкино
- Городской парк культуры и отдыха «Ивантеевка»
Гостей ждут разнообразные развлечения и активности на свежем воздухе, которые подарят незабываемые эмоции и зарядят позитивом.
Программа мероприятия включает чайную станцию, конкурс «Битва старост», выставку необычных видов шпаргалок под названием «Шпаргалка», беспроигрышную лотерею «Тяни билет!» и песни под гитару у костра.
Мероприятие пройдёт с 12:00 до 15:00.
Мытищи
- Парк Мира
Гостей приглашают принять участие в весёлой эстафете «Студенческая пора — веселье». На чайной станции студенты смогут попробовать чай и бутерброды с докторской колбасой. Проверить свою удачу можно будет в беспроигрышной лотерее «Тяни билет», а завершится праздник зажигательной дискотекой на льду.
Мероприятие пройдёт с 12:00 до 15:00.
Подчёркивается, что развитие условий для успешной самореализации молодых людей является одной из ключевых задач национального проекта «Молодёжь и дети». Мероприятия проводятся при информационной поддержке Министерства культуры и туризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).
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