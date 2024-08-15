Абитуриенты подали в колледжи и техникумы Подмосковья более 105 тыс. заявлений

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Свыше 105 тысяч заявлений подали на поступление в техникумы и колледжи Московской области абитуриенты в ходе приёмной кампании текущего года, о наиболее востребованных специальностях рассказал первый заместитель председателя правительства региона Илья Бронштейн, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
«Приёмная кампания завершена, абитуриенты подали более 105 тысяч заявлений, из них 30 тысяч них – по программам федерального проекта «Профессионалитет». Наиболее востребованными направлениями стали информационные системы и программирование, машиностроение, а также ремонт автотранспорта и мехатроника», — сказал Илья Бронштейн.Наиболее популярным у абитуриентов стал Щёлковский колледж: на поступление туда было подано 8 тысяч заявление. Второе место по популярности занял колледж «Подмосковье» с 7,8 тыс. заявлений, а на третьем месте оказался Электростальский колледж, куда подали почти 4,9 тыс. заявлений.
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Лев Каштанов