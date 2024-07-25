Работать в подмосковной скорой помощи будут 75 целевиков медицинского колледжа

Фото: пресс-служба Минздрава МО
На Московскую областную станцию скорой помощи трудоустраиваются 75 выпускников Московского областного медколледжа №1, заключившие целевое соглашение. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Ребята уже набрались практического опыта в условиях реальной работы скорой. Сейчас молодые специалисты готовят документы и проходят аккредитацию. В этом году в областную скорую устраивается 75 целевиков. Это 56 фельдшеров, а также 19 медсестёр и медбратьев. Сначала они будут работать в составе бригад с наставниками, а позже выйдут на линию самостоятельно», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Как отметили в ведомстве, студенты, заключившие целевой договор с медицинской организацией в период обучения, получают дополнительную стипендию. После получения образования их ждёт гарантированное место работы.
Кроме того, в Подмосковье молодые специалисты со средним медицинским образованием получают ежемесячную доплату в 7 тыс. рублей. Им доступны и другие региональные меры социальной поддержки. Найти подробную информацию об этом можно на сайте.
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Лора Луганская